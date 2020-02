O último anúncio da franquia brasileira da Superliga sul-americana (SLAR), o Corinthians, foi sua comissão técnica para a temporada 2020.

Como já sabido, Fernando Portugal, ex jogador da seleção, assumirá o comando da equipe, tendo João Luiz “Ige” da Ros, outro ídolo da história dos Tupis, como assistente. Junto de Ige estará o argentino Nicolás Fernández Lobbe, irmão dos famosos Juan Martín Fernández Lobbe (ex capitão dos Pumas) e Ignácio Fernández Lobbe (ex Pumas e atual treinador da Argentina XV e dos Ceibos, a franquia argentina da SLAR).

Como treinador, Nicolás Fernández Lobbe conduziu os Pumitas (a seleção M20 da Argentina) às semifinais do Mundial de 2016. Nicolás também comandou a seleção de sevens da Argentina entre 2009 e 2012.

A comissão técnica ainda conta com os ex jogadores da seleção brasileira Daniel “Nativo” Danielewicz e Will Broderick, além Matias Menutti e Julio Faria (no momento comandando a seleção de sevens).