Está confirmado! O Brasil será representado em 2020 na nova SLAR (Superliga Americana de Rugby, a liga profissional de franquias de rugby da América do Sul) pelo Sport Club Corinthians Paulista, que volta ao rugby após experiência recente, mas desta vez com o elenco profissional dos Tupis.

Entre 2014 e 2017, o São Jorge Rugby Clube teve apoio do Corinthians e representou o clube no rugby amador, em experiência que acabou sendo curta. Agora, o clube do Parque São Jorge retorna para enfrentar Los Ceibos (de Córdoba, Argentina), Peñarol (Montevidéu, Uruguai), Olimpia (Asunción, Paraguai) e Selknam (Santiago, Chile), pela SLAR ao longo do primeiro semestre.

Mais informações sobre o local onde o Corinthians jogará e seu elenco serão anunciados posteriormente.