Saiu a tabela de jogos da Superliga Americana de Rugby (SLAR), a Superliga profissional sul-americana. A competição contará em sua primeira edição com 5 franquias: Los Ceibos (Argentina), Peñarol (Uruguai), Olimpia (Paraguai), Selknam (Chile) e Corinthians (Brasil), com início marcado para o dia 4 de março. Ainda não foi confirmado quem transmitirá a competição.



Com todos os times se enfrentando em jogos em casa e fora de casa, a primeira fase terá um total de 12 semanas, com cada time fazendo 10 jogos e folgando em 2 semanas. O time brasileiro terá sua folga logo na primeira rodada e, com isso, estreará somente no dia 13, fora de casa, contra os paraguaios do Olimpia.

A sexta franquia é o Cafeteros, da Colômbia, que só ingressará plenamente na Superliga em 2021. Neste ano, os colombianos farão apenas um amistoso contra o último colocado da competição, chamado de Challenge Trophy.