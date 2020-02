O Brasil será mesmo representado pelo Corinthians na Superliga sul-americana (SLAR), a nova liga profissional de rugby da América do Sul, que terá pontapé inicial em março deste ano.

A confirmação que o Brasil estará na competição veio na semana passada, em reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby. Mais informações sobre o que foi decidido na reunião deverão sair quando for publicada a ata da mesma. Com a confirmação da operação e a definição de um orçamento, em breve deverão ser assinados contratos com os atletas, que até o fim do mês passado não tinham situação com a franquia formalizada. Na semana que vem, o programa Mesa Oval contará com a participação de Jean-Luc Jadoul, CEO da CBRu, com o assunto sendo colocado em pauta.

Na reunião de dezembro de 2019 do Conselho da CBRu, foi confirmado que a franquia está sendo estruturada pelo presidente da entidade Eduardo Mufarej, que está cuidando de viabilizar o financiamento da franquia. Na reunião de dezembro, foi acertado que, ao final de janeiro, em nova reunião, o modelo de operação seria apresentado, como acabou sendo.

Antes, na reunião de dezembro, havia sido concluído que a franquia seria benéfica para o funcionamento do sistema de alto rendimento brasileiro, mas que só seria viável com aporte financeiro extra. O quanto a franquia operará de forma independente da Confederação não está claro ainda.

A CBRu fechou 2019 em défcit, ainda com dívidas a pagar e antecipando receitas futuras. Ainda foi expresso na reunião de dezembro que o antigo CEO Agustín Danza teria assumido compromissos sem aprovação do Conselho, criando problemas com fornecedores e staff.

O orçamento da CBRu para 2020 é de pouco menos de 15 milhões de reais, mas que poderá sofrer alterações conforme a franquia for estruturada.

A falta de informações oficiais acerca do Corinthians vem deixando o rugby brasileiro apreensivo. No entanto, tal ausência de informações também está sendo cobrada pela própria SLAR, que publicou em suas redes sociais uma mensagem muito pouco usual para uma liga esportiva, cobrando notícias de um de seus times.

Tabela de jogos de 2020