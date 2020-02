ARTIGO COM VÍDEO – Nesta quarta-feira, a nova franquia profissional brasileira, o Corinthians, fez seu primeiro amistoso, em jogo que foi seu primeiro completo como equipe profissional. O alvinegro foi a Montevidéu e acabou derrotado pelo Peñarol por 45 x 14, em evento que também foi especial para o clube uruguaio, promovendo sua nova empreitada no rugby.

Os uruguaios dominaram as ações e fizeram um primeiro tempo sólido, de 28 x 00, com tries de Nieto (com direito a longa série de fases bem trabalhada e dummy venenoso pra concluir), Storti (o português do Peñarol, correndo na ponta), Arata (após maul) e Arbelo (rompendo no contato).

No segundo tempo, o Corinthians reduziu com Endy marcando o primeiro try da história da franquia, em maul. Porém, a resposta dos Carboneros foi imediata com Nieto (o capitão, deslocado da terceira para a segunda linha) marcando seu segundo try no embate. O “Timão” respondeu com lindo try, em chute cruzado de Josh para Maranhão, mas os uruguaios de novo tiveram o troco rápido, em outro maul, finalizado por Jaunsolo. No fim, Amaya finalizou lindo try para o Peñarol, após chute cruzado, na mesma moeda do segundo try brasileiro.

Com muitos jogadores recém promovido do M20, o time do técnico Fernando Portugal ainda tem muito a evoluir, com o jogo sugerindo – como esperado – que o Peñarol é hoje ua equipe mais consistente, com melhor preparo e que brigará por título na liga.

O Peñarol debutará na SLAR (Superliga sul-americana) no dia 4 de março contra os chilenos do Selknam, abrindo a liga. O Corinthians estreará no dia 13 apenas, visitando o Olimpia, do Paraguai.

SLAR 2020