O ano de 2020 começa com todo o rugby brasileiro se perguntando sobre quais são as novidades sobre o Corinthians, que será a franquia brasileira na nova SLAR, a Superliga sul-americana, a nova liga profissional do continente, que terá início no começo de março.

Ainda não há novidades sobre a equipe, com nenhum atleta tendo sido anunciado como contratação até o momento. A equipe, que tem como treinador o interino Fernando Portugal, deverá ter por base a Seleção Brasileira. No entanto, segundo apuramos, existe a possibilidade de chegarem até 4 atletas das Ilhas do Pacífico (Fiji, Samoa ou Tonga) ao Brasil, com aporte financeiro do World Rugby, o que faria com que o time não fosse simplesmente os Tupis.

Porém, o caminho até os primeiros contratados serem anunciados ainda é longo, pois ainda falta serem acertadas questões importantes como a operação da equipe e seu financiamento. O próprio Corinthians ainda não anunciou oficialmente sua participação no rugby, com nenhuma palavra até o momento sobre o assunto em seu site ou redes sociais.