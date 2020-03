O coronavírus segue criando o caos no esporte mundial. Depois dos adiamentos de Itália contra Inglaterra e França versus Irlanda, pelo Six Nations masculino, por determinação dos governos italiano e francês, veio a confirmação de que os mesmos duelos do feminino também foram postergados.

Porém, a competição feminina do Six Nations será mais afetada. Isso porque Gales contra Escócia, que seria nesse domingo, foi igualmente adiada, porque uma atleta escocesa está com a doença. O jogo masculino entre os dois países, no entanto, foi confirmado que ocorrerá.

Isso significa que o Women’s Six Nations já não terá mais nenhuma partida neste mês e ainda não sabe quando poderá ser concluído.

Enquanto isso, os times italianos do PRO14, Zebre e Benetton Treviso, ficarão sem jogar nenhuma partida até, no mínimo, o dia 10 de abril, por determinação do governo italiano, que ainda proibiu equipes do país de irem ao exterior – o que fará com que Zebre e Benetton não possam também jogar fora de casa.

Assim, os seguintes jogos dos dois times estão adiados:

Cardiff Blues x Zebre

Benetton x Munster

Munster x Benetton

Zebre x Connacht

Women’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

PRO14

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 12 41 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 12 14 Ospreys Gales Swansea 12 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Benetton Treviso Itália Treviso 12 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;