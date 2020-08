Tempo de leitura: 13 minutos

Nesse fim de semana a Nova Zelândia poderá conhecer seu campeão. No domingo, o Crusaders precisará de simples vitória em casa sobre seu rival da Ilha do Sul, o Highlanders, para se sagrar campeão do Super Rugby Aotearoa com uma rodada de antecedência.

Os Crusaders têm o favoritismo e não perdem para o rival em Christchurch desde 2015. Os Highlanders já não podem mais ser campeões, mas jogam pela rivalidade. Os donos da casa não têm maiores desfalques e vão à partida embalados por vitória sobre os Chiefs.

Os Crusaders serão campeões do Super Rugby Aotearoa🇳🇿 já nesse domingo? Jogo contra os Highlanders na @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 6, 2020



Antes, no sábado, os Hurricanes tentarão a sobrevivência na corrida pela taça ao receberem os Chiefs. Os ‘Canes precisam de uma vitória bonificada de todo modo, ao passo que os Chiefs farão seu último jogo na competição, após 7 derrotas em 7 jogos. É a última chance de conseguir uma alegria final.

- Continua depois da publicidade -

Os Chiefs vão se despedir do Super Rugby Aotearoa🇳🇿 com vitória? Jogo nesse sábado contra os Hurricanes. — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 6, 2020



Já na Austrália a rodada larga na sexta com os Brumbies, líderes invictos, encarando o ascendente Rebels, em campo neutro, Sydney, por conta da quarentena em Melbourne. Os Rebels precisam de uma demonstração de força maior, pois não convenceram na última vitória sobre o Force.

Por fim, no sábado, a Austrália irá parar para o maior clássico do país, o “State of Origin” do Union entre Waratahs e Reds. O jogo ganhou atenção especial após a derrota no apagar das luzes do Reds diante do Brumbies. Com isso, os Reds precisam vencer em Sydney, na casa do rival, para voltarem a pensar na liderança. Já os ‘Tahs não estão bem e precisam da vitória diante de sua torcida para afastarem a crise e voltarem a brigar diretamente por vaga no mata-mata.

Quem vai vencer no Super Rugby AU🇦🇺 nessta semana? — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 6, 2020





*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

Dia 08/08 – 04h00 – Hurricanes x Chiefs, em Wellington – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: James Doleman





Dia 09/08 – 00h30 – Crusaders x Highlanders, em Christchurch – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Paul Williams

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 24 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 6 16 Highlanders Dunedin 6 10 Chiefs Hamilton 7 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Dia 07/08 – 06h00 – Rebels x Brumbies, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Graham Cooper

Ver essa foto no Instagram Giddy up 🤠🐴 Uma publicação compartilhada por Melbourne Rebels (@melbournerebels) em 5 de Ago, 2020 às 4:59 PDT





Dia 08/08 – 06h15 – Waratahs x Reds, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damon Murphy





Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 4 18 Reds Brisbane 4 11 Rebels Melbourne 4 10 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;