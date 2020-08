Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Não há a menor dúvida: o melhor time da Nova Zelândia é o Crusaders. Campeão dos últimos três anos do Super Rugby, o time de Canterbury se sagrou campeão da edição especial do Super Rugby Aotearoa ao derrotar em casa o rival regional Highlanders por 32 x 22 em jogo com direito a drama, pelos visitantes liderarem o placar por boa parre do jogo, e virada inspiradora dos anfitriões. Mais um título para o técnico Scott “Razor” Robertson, ex Tupis.



O jogo começou preocupante para a torcida da casa, que viu os Highlanders marcarem o primeiro try logo aos 2′ com Shannon Frizell, após belo turnover de Whetton e assistência brilhante de Aaron Smith, que visualizou o espaço em fase nas 22.

A resposta, no entanto, não tardou, com o primeiro try dos Crusaders saindo aos 13′, com Richie Mo’unga correndo após arrancada na ponta de Sevu Reece.

O jogo foi absolutamente equilibrado, aberto e envolvente e as chances agudas foram se somando dos dois lados. Aos 22′, Josh Ioane guardou penal para os ‘Landers e, aos 24’, em pressão no campo de ataque, os Crusaders perderam a bola com interceptação de Nareki, que ganhou na corrida de Reece e marcou o try que abria boa frente aos Highlanders.

Mo’unga respondeu com penal para os ‘Saders, após forte pressão no campo ofensivo, com os ‘Landers se defendendo bem. O primeiro tempo se encerrou em 17 x 13 para os visitantes, com muitas chances para os dois lados.

Os Crusaders abriram o segundo tempo com penal de Mo’unga e, logo na sequência, após grande jogada de Mo’unga, Bryn Hall teve o try da virada incrivelmente negado pelo ponta McKay, que tirou o controle da bola de Hall no momento que o scrum-half mergulhava para o try. Com isso, foram os Highlanders que marcaram novo try, aos 54′, com Michael Collins cravando após receber passe de Mitch Hunt, que criou o espaço.

O thriller seguiu e, aos 61′, os Crusaders deram o troco, mostrando que não abaixaram a cabeça com o revés momentâneo. Try de Geore Bridge na velocidade após ação de Will Jordan e Jack Goodhue. O golpe foi acusado pelos azuis e, 2 minutos depois, desde o campo de defesa, Luke Romano criou espaço e Will Jordan e Mo’unga combinaram os passes para Bridge marcar seu segundo try, quase no mesmo local do anterior.

O golpe fatal veio com amarelo a Tomkinson, deixando os Highlanders com um homem a menos em momento crucial. No entanto, os Highlanders ainda flertaram com nova virada, com Aaron Smith chutando para o in-goal e quase concluindo com sucesso. Porém, aos 75’, Mitch Drummond criou após lateral e Mo’unga serviu Ennor com offload para o try do título. 32 x 22, placar final!

O resultado garantiu nova taça para os Crusaders, que ainda querem se despedir com vitória sobre os principais concorrentes do momento, os Blues, em Auckland, na rodada final. Os Highlanders se despedirão duelando com os Hurricanes.

32 22

Crusaders 32 x 22 Highlanders, em Christchurch

Árbitro: Paul Williams

Crusaders

Tries: Bridge (2), Mo’unga e Ennor

Conversões: Mo’unga (3)

Penais: Mo’unga (2)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 Jack Goodhue, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Whetu Douglas, 7 Tom Christie, 6 Tom Sanders, 5 Quinten Strange, 4 Samuel Whitelock, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (c), 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Andrew Makalio, 17 George Bower, 18 Oliver Jager, 19 Luke Romano, 20 Sione Havili, 21 Mitchell Drummond, 22 Brett Cameron, 23 Leicester Fainga’anuku;

Highlanders

Tries: Frizell, Nareki e Collins

Conversões: Ioane (2)

Penais: Ioane (1)

15 Mitch Hunt, 14 Josh McKay, 13 Michael Collins, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Josh Ioane, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Whetton, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Jeff Thwaites, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Siate Tokolahi, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Jesse Parete, 21 Folau Fakatava, 22 Ngatungane Punivai, 23. Teariki Ben-Nicholas;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 28 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 7 21 Highlanders Dunedin 7 10 Chiefs Hamilton 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;