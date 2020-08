Tempo de leitura: 1 minuto

Os Crusaders, maiores campeões do Super Rugby na Nova Zelândia, vão ganhar novo estádio. A prefeitura de Christchurch, maior cidade da Ilha do Sul e capital da província de Canterbury, aprovou a construção de novo estádio, cuja construção começará em 2021 e tem previsão de ser finalizada em 2024.



Em 2011, Christchurch teve seu estádio principal, o Lancaster Park, destruído por terremoto que, inclusive, impossibilitou que a cidade recebesse jogos da Copa do Mundo daquele ano. O Lancaster Park, desde então, está interditado, com a estrutura abalada, e o Crusaders vem mandando seus jogos no Rugby League Park, pequeno estádio que teve erguidas arquibancadas desmontáveis. A situação provisória já dura umas década e a necessidade de uma nova casa, à altura da cidade que domina o rugby do país, fez com que o projeto que custará mais de 400 milhões de dólares neozelandeses (mais de 1,5 bilhão de reais) fosse aprovado, todo com fundos públicos.

O estádio será coberto e terá capacidade para 25 mil espectadores. O antigo Lancaster Park comportava 38 mil torcedores e o atual Rugby League Park tem capacidade para 18 mil.

- Continua depois da publicidade -

Abaixo, o vídeo do Portal do Rugby visitando o Lancaster Park em 2017.