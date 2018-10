A Capital de Mato Grosso receberá a Superliga Sicredi de Rugby, nos dias 02 e 03 de novembro, com doze times e partidas no Centro de Treinamento Melina e na Arena Governador José Fragelli, a Arena Pantanal, e uma das duas finais da Copa Brasil Central de Rugby XV, em 20 de outubro deste ano, entre Cuiabá Rugby e Rugby Sem Fronteiras, no campo do Complexo Esportivo Dom Aquino.

Evento Nacional

A Superliga Sicredi de Rugby é um torneio sem paralelos na história nacional da modalidade, pois reunirá uma quantidade ímpar de clubes e atletas que nunca se enfrentaram, nos dias 02 e 03 de novembro, em dois locais, no Centro de Treinamento Melina e na Arena Pantanal, com jogos feitos ao longo dos dois dias. Um evento organizado pelo Cuiabá Rugby, pelo Melina Rugby e pelo Spac Rugby, e que quebrará as distâncias entre clubes de três regiões do país.

“A Superliga mobilizará atletas e árbitros de sete estados da federação e mais o Distrito Federal. Serão ao menos doze clubes enviando jogadores para jogar o torneio. Num total de 450 minutos cronometrados de bola oval voando, com transmissão ao vivo via internet, para quem não puder ir assistir, e com doação de alimentos para entidade filantrópica de Mato Grosso”, disse o presidente do Cuiabá Rugby, André Dorileo.

A Superliga Sicredi de Rugby terá o total de doze times. Serão quatro, sendo um clube e três seleções estaduais (MT, Norte e Cerrado), na categoria masculina da modalidade Rugby XV e outros oito na categoria feminina da modalidade Rugby 7s. E os estados participantes serão: Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo e mais o Distrito Federal.

Evento Regional

O Cuiabá Rugby Clube e o Rugby Sem Fronteiras disputarão a primeira de duas partidas da final da Copa Brasil Central de Rugby XV, mais conhecida por “Pequi Nations”, no dia 20 de outubro de 2018, às 16h, no campo do Complexo Dom Aquino, com entrada gratuita, em Cuiabá. Uma reedição da final do ano passado, em que o Sem Fronteiras venceu o Cuiabá Rugby e faturou o título de campeão.

No ano passado (em 16 de setembro de 2017), a grande final ocorreu na Arena Governador José Fragelli, em Cuiabá. Um jogo histórico por ter sido a primeira vez que o Rugby pôs as chuteiras para correr no gramado da Arena Pantanal, um estádio de Copa do Mundo de Futebol. E o Sem Fronteiras venceu de virada por placar de 15 a 14. Um resultado que o Cuiabá quer reverter neste ano.