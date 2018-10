No último sábado, o Mato Grosso recebeu a primeira das duas partidas do Pequi Nations, o título do Centro-Oeste, com o Cuiabá recebendo e derrotando o Rugby Sem Fronteiras, do Distrito Federal, por 36 x 17.

“Momento histórico para o Cuiabá. Foi a primeira vitória numa final da Copa Brasil Central, a Pequi Nations, e um passo muito grande para a conquista do nosso primeiro título. Fomos vice-campeões por quatro vezes e, nesta quinta tentativa, vencemos a primeira de duas batalhas finais. A vitória significa muito para os atletas e organização do clube”, comenta o presidente, André Dorileo.

“Acredito que reverteremos o placar no próximo confronto. Como jogaremos em casa, em Brasília, contaremos com o reforço de jogadores que não puderam viajar para Cuiabá e, entre eles, estão quatro dos principais. E aplicaremos outra estratégia em campo. Nesse primeiro embate, nós preferimos jogar na retranca, mas vamos pra cima no próximo”, diz o técnico do Sem Fronteiras, Ricardo Lima.

O Cuiabá abriu o placar com chute de penalidade, um Penal (3×0), depois o Sem Fronteiras virou o marcador com dois try Não Convertidos (3×10), em seguida o Cuiabá empatou com um try Convertido (10×10) e depois mais um try Convertido e foi para o intervalo com vantagem de 17 a 10. E, após intervalo, o Cuiabá abriu com try Convertido e manteve a dianteira até o fim (36×17).

“Faz nove anos que buscamos esse título. Disputamos a Copa Brasil Central desde 2010. E sair com uma vitória maiúscula, com 19 pontos de vantagem, num primeiro jogo de final, serve para firmar nosso time, mostrar que somos capazes e elevar nossa moral. Vamos com a cabeça 100% para ganhar o segundo jogo no quintal do adversário”, avalia o gigante da 2ª linha, Paulo Arruda, com 2,02 metros de altura e 125 quilos.

Texto: Junior Martins