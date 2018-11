ARTIGO COM VÍDEO – Feriadão de Super Sevens Feminino! A quarta etapa agitou Curitiba na sexta e no sábado, mas foi reduzida, com apenas 8 participantes, por conta das desistências de Melina e SPAC, que optaram por jogar neste fim de semana a Superliga em Cuiabá. No entanto, Melina e SPAC sustentaram colocações dentro do “Top8”.

Sem jogadoras da seleção, poupadas para o Sul-Americano Feminino, o torneio tinha ares de imprevisibilidade. E o primeiro dia de ação se provou de difícil prognóstico, em especial no Grupo A, com Niterói, São José e Delta tendo uma vitória e uma derrota nos confrontos diretos. No Grupo B, o Band Saracens foi o nome da sexta, derrotando o Curitiba por 14 x 05 para fechar o dia como o único invicto. A primeira fase, no entanto, valia somente para definir os confrontos das quartas, uma vez que todos os times avançavam.

No sábado, não houve surpresas nas quartas. O São José passou pelas Leoas, o Curitiba pelo Charrua e o Niterói pelo Desterro, em jogos parelhos todos, mas com os times que se sobressaíram na sexta falando mais alto. Já o Band Saracens sofreu para vencer o forte Delta, 15 x 12, com try dramático no lance final.

O Band deixou o susto de lado e se impôs por 24 x 00 sobre o Niterói na semifinal, dando a volta por cima com relação à final do torneio passado, vencido pelas fluminenses. Já o Curitiba derrotou o São José em um jogo emocionante de 10 x 07. O São José ainda fez valer sua regularidade e venceu no 3º lugar o Niterói por 17 x 05, em embate que valeu a liderança isolada do circuito às joseenses, apesar de não terem vencido nenhuma etapa até aqui.

Na grande final, o Curitiba festejou seu primeiro título na atual temporada do Super Sevens, com Haline correndo para 2 tries e selando um duro 12 x 00 para cima do Band, que alcançou sua terceira final de etapa seguida, mas seu segundo vice.

A quinta (penúltima) etapa será em São José dos Campos, nos dias 17 e 18 deste mês.





Super Sevens – 4ª etapa

Dias 02 e 03/11/2018

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Sexta-feira

09h00 – Niterói 24 x 00 Charrua

09h20 – São José 07 x 14 Delta

09h40 – Band Saracens 17 x 00 Desterro

10h00 – Curitiba 39 x 00 Leoas

11h20 – Niterói 14 x 07 Delta

11h40 – São José 38 x 00 Charrua

12h00 – Band Saracens 26 x 00 Leoas

12h20 – Curitiba 31 x 14 Desterro

13h40 – Niterói 00 x 22 São José

14h00 – Delta 19 x 22 Charrua

14h20 – Band Saracens 14 x 05 Curitiba

14h40 – Leoas 05 x 24 Desterro

Grupo A: 1 São José, 2 Niterói, 3 Delta, 4 Charrua

Grupo B: 1 Band Saracens, 2 Curitiba, 3 Desterro, 4 Leoas

Sábado

09h00 – Quartas de final – São José 17 x 05 Leoas

09h20 – Quartas de final – Curitiba 14 x 05 Charrua

09h40 – Quartas de final – Band Saracens 15 x 12 Delta

10h00 – Quartas de final – Niterói 12 x 05 Desterro

11h40 – Semi Prata – Leoas 05 x 07 Charrua

12h00 – Semi Prata – Delta 10 x 05 Desterro

12h20 – Semi Ouro – São José 07 x 10 Curitiba

12h40 – Semi Ouro – Band Saracens 24 x 00 Niterói

14h00 – Final Bronze – Disputa de 7º lugar – Leoas 12 x 17 Desterro

14h20 – Final Prata – Disputa de 5º lugar – Delta 46 x 00 Charrua

14h40 – Disputa de 3º lugar – São José 17 x 05 Niterói

15h00 – Final Ouro – Curitiba 12 x 00 Band Saracens

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 68 19 17 15 17 Band Saracens São Paulo (SP) 67 7 22 19 19 Curitiba Curitiba (PR) 67 15 13 17 22 Niterói Niterói (RJ) 66 22 7 22 15 Delta Teresina (PI) 46 9 15 9 13 Melina Cuiabá (MT) 42 13 19 10 Desterro Florianópolis (SC) 42 17 9 7 9 SPAC São Paulo (SP) 31 8 10 13 Charrua Porto Alegre (RS) 28 10 8 10 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 28 6 6 8 8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 11 5 6 USP São Paulo (SP) 11 5 2 4 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 8 3 5 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt.