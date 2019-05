Foi por muito pouco que o Pé Vermelho não comemorou uma vitória na tarde deste sábado, no Aterro do Lago Igapó, em Londrina (PR). Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, o time londrinense deixou a vitória escapar na reta final de partida, que terminou com placar de 25 a 16 favorável ao Curitiba. Com o resultado, o Curitiba sagrou-se campeão estadual pela 13ª ao passo que o Pé Vermelho não tem mais condições de tirar o título estadual do Curitiba e luta agora pelo vice-campeonato.

O equilíbrio ficou evidente logo aos dois minutos. Lucas Vinãs converteu uma cobrança de penalidade e abriu a contagem. A equipe da capital empatou com outra cobrança de penalidade, no chute de Enrico. O Pé Vermelho imprimiu um ritmo muito forte e aos 20 minutos, Vitor Coisa anotou o primeiro try do jogo. Na sequência Lucas Viñas acertou o chute de bonificação.

Diferentemente de partidas anteriores contra o Pé Vermelho, o Curitiba conseguiu ficar à frente no placar pela primeira vez só aos 36 minutos. Lucas Guimarães e Paulo Pionkevicz fizeram dois tries e Enrico converteu uma bonificação. O time visitante foi para o intervalo com vantagem de 15 a 10.

No segundo tempo, o Pé Vermelho mostrou que tinha claras condições de buscar a vitória. O time londrinense computou mais seis pontos, em duas penalidades convertidas por Lucas Branco e Lucas Viñas e ficou em vantagem no placar novamente: 16 a 15. A equipe da casa teve a oportunidade de ampliar a diferença, mas desperdiçou três cobranças de penalidades.

Na reta final de jogo, o Curitiba não perdoou. Aos 35 minutos, Levy Marinho anotou o try que virou o placar novamente para o time da capital. Aos 38, foi a vez de Gabriel Dominguez romper a defesa adversária para fechar o jogo em 25 a 16.

– Estamos cada vez mais perto de brigar em condições de igualdade com o Curitiba, que tem tradição e já foi até campeão brasileiro. Nós vamos enfrentar o time da capital mais duas vezes neste ano, no campeonato brasileiro. Com certeza, vamos buscar esta vitória que representa muito para o nosso projeto. Em relação ao estadual, vamos em busca de consolidar o vice-campeonato que também é muito importante – analisa o técnico do Pé Vermelho Rugby, William Heckler.

O time londrinense, segundo colocado da competição, volta a entrar em campo no dia 18 de maio. A equipe viaja para o oeste do estado, onde enfrenta o Cascavel, pela penúltima do Campeonato Paranaense. Se vencer, o Pé Vermelho garante por antecipação o vice-campeonato estadual.

Campeonato Paranaense – 4ª rodada

Dia 04/05/2019 às 15h00 – Pé Vermelho 16 x 25 Curitiba Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR Dia 04/05/2019 às 15h00 – Lobo Bravo 19 x 18 Cascavel Local: Campo municipal rua brigadeiro Rocha s/n – Guarapuava PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 20 4 4 0 0 4 0 227 24 203 Pé Vermelho

Londrina 10 4 2 0 2 2 0 105 69 36 Cascavel Cascavel 6 4 1 0 3 1 1 57 166 -109 Lobo Bravo

Guarapuava 4 4 1 0 3 0 0 44 180 -136

Categorias de base

Antes do principal jogo da tarde, o Aterro do lago Igapó recebeu os jovens atletas do Pé Vermelho Rugby e do Curitiba pelo Campeonato Paranaense na categoria M18, para jogadores com até 18 anos de idade. Os curitibanos foram melhores e venceram a partida pelo placar de 26 a 03.

Texto: Júlio Sodré