Nesse último sábado, Curitiba e Desterro foram a campo na capital paranaense para duelarem em quatro categorias: masculino adulto e M19 (de XV) e feminino adulto e M19 (de sevens). Nos embates, o Curitiba levou a melhor em todas as categorias, exceto no XV M19 masculino, que teve vitória catarinense.

Foi o evento de volta, após as duas agremiações terem jogada em julho em Florianópolis. Na soma dos dois eventos, o Curitiba obteve mais vitórias, ficando com um título mais simbólico. Na entrega da taça, os Touros deixaram o troféu com os rubroverdes, mantendo a Taça da Amizade em seu espírito máximo de confraternização com o qual foi criado.

Como pontuou João Luiz “Ige” da Ros, do Desterro, a Taça da Amizade foi criada com o intuito de “celebrarmos a amizade entre os dois clubes”. E, com isso, o “objetivo primeiro foi de fazermos um encontro de todas as categorias”. Os dois clubes aguardam agora o início do Campeonato Brasileiro, que deverá começar no dia 7 de setembro (ainda com calendário a ser oficialmente divulgado).

Taça da Amizade – evento de volta



Dia 10/08/2019

11h00 – Feminino 7s M19 – Curitiba 26 x 05 Desterro

11h30 – Feminino 7s Adulto – Curitiba 17 x 00 Desterro

12h00 – Masculino XV M19 – Curitiba 12 x 52 Desterro

14h00 – Feminino 7s M19 – Curitiba 14 x 12 Desterro

14h30 – Feminino 7s Adulto – Curitiba 21 x 07 Desterro

15h00 – Masculino XV Adulto – Curitiba 41 x 27 Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Taça da Amizade – evento de ida

Dia 06/07/2019

11h00 – Feminino Adulto – Desterro 14 x 14 Curitiba

11h30 – Feminino M19 – Desterro 12 x 12 Curitiba

12h00 – Infantil

12h15 – Feminino Adulto – Desterro 05 x 22 Curitiba

12h45 – Feminino M19 – Desterro 22 x 12 Curitiba

13h15 – Masculino M19 de XV -Desterro/Joaca 05 x 10 Curitiba

14h45 – Masculino Adulto de XV – Desterro 35 x 19 Curitiba

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC