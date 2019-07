No último fim de semana, Curitiba recebeu a etapa final do Campeonato Paranaense de Sevens.

O time da casa fez valer o favoritismo e garantiu os títulos da etapa e também do circuito nas categorias adultas, masculino e feminino, bem como no feminino M18.

Porém, os Touros foram derrotados em casa nos juvenis masculinos. No M18, o título da etapa ficou com o Toledo, que criou verdadeiro choque ao aplicar 31 x 05 para cima do Curitiba e ficar com o título da categoria na etapa. No entanto, o título geral do M18 foi curitibano.

Título do Pé Vermelho no M16

Já no M16, o título da etapa e geral foi do Pé Vermelho, que também venceu o Curitiba.

– Foi uma surpresa para nós. Superamos o Curitiba, que era o grande favorito, na casa deles. Temos no elenco alguns atletas que fizeram apenas estreia em competições. Mesmo assim, eles jogaram bonito e hoje nos deixam com um grande sentimento de orgulho. Somos campeões paranaenses M16 – destaca o técnico da equipe M16, Julio Molina.

Campeonato Paranaense de Sevens – Taça John Swann – 3ª etapa

Dia 27/07/2019

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

08h10 – Curitiba 22 x 00 Lobo Bravo – Feminino M18

08h30 – Toledo 00 x 27 Maringá – Feminino M18

08h50 – Curitiba 28 x 00 Maringá – Masculino M16

09h10 – Pé Vermelho 22 x 05 Toledo – Masculino M16

09h30 – Curitiba 21 x 05 Lobo Bravo – Masculino M18

09h50 – Toledo 26 x 00 Maringá – Masculino M18

10h10 – Curitiba 35 x 00 Maringá – Feminino Adulto

10h30 – Toledo 12 x 07 Pé Vermelho – Feminino Adulto

10h50 – Curitiba 33 x 00 Lobo Bravo – Masculino Adulto

11h10 – Pé Vermelho 05 x 12 Cascavel – Masculino Adulto

11h30 – Toledo 10 x 12 Lobo Bravo – Feminino M18

11h50 – Curitiba 36 x 05 Maringá – Feminino M18

12h10 – Curitiba 12 x 14 Pé Vermelho – Masculino M16

12h30 – Maringá 12 x 12 Toledo – Masculino M16

12h50 – Curitiba 17 x 07 Maringá – Masculino M18

13h10 – Lobo Bravo 07 x 12 Toledo – Masculino M18

13h30 – Curitiba 35 x 00 Pé Vermelho – Feminino Adulto

13h50 – Toledo 00 x 28 Maringá (WO) – Feminino Adulto

14h10 – Curitiba 27 x 00 Pé Vermelho – Masculino Adulto

14h30 – Lobo Bravo 12 x 17 Cascavel – Masculino Adulto

14h50 – Maringá 22 x 00 Lobo Bravo – Feminino M18

15h10 – Curitiba 34 X 00 Toledo – Feminino M18

15h30 – Maringá 07 x 22 Pé Vermelho – Masculino M16

15h50 – Curitiba 55 x 00 Toledo – Masculino M16

16h10 – Maringá 14 X 14 Lobo Bravo – Masculino M18

16h30 – Curitiba 05 x 31 Toledo – Masculino M18

16h50 – Maringá 05 x 05 Pé Vermelho – Feminino Adulto

17h10 – Curitiba 28 x 00 Toledo (WO) – Feminino Adulto

17h30 – Pé Vermelho 05 x 07 Lobo Bravo – Masculino Adulto

17h50 – Curitiba 31 x 00 Cascavel – Masculino Adulto

Na etapa:

Masculino Adulto: 1 Curitiba, 2 Cascavel, 3 Lobo Bravo, 4 Pé Vermelho

Feminino Adulto: 1 Curitiba, 2 Maringá, 3 Toledo, 4 Pé Vermelho;

Masculino M18: 1 Toledo, 2 Curitiba, 3 Maringá, 4 Lobo Bravo

Feminino M18: 1 Curitiba, 2 Maringá, 3 Lobo Bravo, 4 Toledo;

Masculino M16: 1 Pé Vermelho, 2 Curitiba, 3 Maringá, 4 Toledo;

No geral, campeões:

Masculino Adulto: Curitiba

Feminino Adulto: Curitiba

Masculino M18: Curitiba

Feminino M18: Curitiba

Masculino M16: Pé Vermelho