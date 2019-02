Aos interessados em se tornarem árbitros e contribuirem ainda mais com o crescimento e o desenvolvimento do rugby, a CBRu irá ministrar curso de arbitragem nível 1 no dia 17 de fevereiro no CT em São José dos Campos. A inscrição pode ser feita pelo site (clique aqui).

É importante ressaltar que o curso é o único do ano na região, com a CBRu buscando fazer cursos com mais inscritos de cada vez, oferecendo mais de um educador presente e elevando o nível das formações.