Nessa quarta-feira, às 19h30, a Seleção Brasileira M19 fará sua estreia no Sul-Americano M19 desde ano, encarando os donos da casa o Uruguai, em Montevidéu, pela semifinal da competição.
O Sul-Americano M19 é crucial para o projeto juvenil, uma vez que dará vaga a seu campeão no World Rugby U20s Trophy (a 2ª divisão mundial) de 2020, bem como 3 vagas no inaugural U20s Americas Rugby Championship de 2020.
O Brasil é comandado pelo técnico Jake Mangin, que selecionou 25 jogadores para o torneio, mantendo a base da Seleção M18 que jogou o Sul-Americano Challenge deste ano. Os convocados são:
- ADRIO LUIZ DE MELO – PASTEUR
- ANDRÉ INACIO BRANDÃO – JACAREÍ
- BRENO DA SILVA VITO – SÃO JOSÉ
- BRYAN ALVES DOS SANTOS – PASTEUR
- CARLOS RAFAEL APARECIDO SOUZA DE MOURA – JACAREÍ
- DENIS DOS SANTOS MARCELINO – DESTERRO
- GABRIEL ROCHA NASCIMENTO – PASTEUR
- GABRIEL HENRIQUE CORREA COSTA – JACAREÍ
GABRIEL HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA – JACAREÍ
- JOAO LUCAS MARINO DE SOUZA – GUANABARA
- JOÃO VICTOR CAVALCANTE SANTOS – JACAREÍ
- JOEL FREIRE DOS SANTOS – PASTEUR
- JÔNATAS ELIAS DA SILVA SANTOS – SÃO JOSÉ
- JOSÉ DE ALMEIDA PIEGAS NETO – DESTERRO
- KAIKI LUCA LUCIDIO FERREIRA – BUENOS AIRES C&RC (ARGENTINA)
- LUCAS FERRER SPAGO – PASTEUR
- MAIKI GUSTAVO LEMES DOS SANTOS – TORNADOS
- MATHEUS BORGES – TORNADOS
- NICHOLAS MIGLIOR ANZI SYDOROWITZ – BLACKHEATH (INGLATERRA)
- PEDRO HENRIQUE SOARES APARECEIDO – PASTEUR
- PEDRO LUGILDE DE OLIVEIRA GOULART – MONTE GRANDE (ARGENTINA)
- RAFAEL GATINO REUS – JOACA
- RENATO SANTOS DA SILVA – PASTEUR
- ROGER DE LIMA PIZUTTI – DESTERRO
- SAMOEL ESPEDITO BERTAN – SÃO JOSÉ