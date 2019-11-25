Nessa quarta-feira, às 19h30, a Seleção Brasileira M19 fará sua estreia no Sul-Americano M19 desde ano, encarando os donos da casa o Uruguai, em Montevidéu, pela semifinal da competição.

O Sul-Americano M19 é crucial para o projeto juvenil, uma vez que dará vaga a seu campeão no World Rugby U20s Trophy (a 2ª divisão mundial) de 2020, bem como 3 vagas no inaugural U20s Americas Rugby Championship de 2020.

O Brasil é comandado pelo técnico Jake Mangin, que selecionou 25 jogadores para o torneio, mantendo a base da Seleção M18 que jogou o Sul-Americano Challenge deste ano. Os convocados são:

  • ADRIO LUIZ DE MELO – PASTEUR
  • ANDRÉ INACIO BRANDÃO – JACAREÍ
  • BRENO DA SILVA VITO – SÃO JOSÉ
  • BRYAN ALVES DOS SANTOS – PASTEUR
  • CARLOS RAFAEL APARECIDO SOUZA DE MOURA – JACAREÍ
  • DENIS DOS SANTOS MARCELINO – DESTERRO
  • GABRIEL ROCHA NASCIMENTO – PASTEUR
  • GABRIEL HENRIQUE CORREA COSTA – JACAREÍ
    GABRIEL HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA – JACAREÍ
  • JOAO LUCAS MARINO DE SOUZA – GUANABARA
  • JOÃO VICTOR CAVALCANTE SANTOS – JACAREÍ
  • JOEL FREIRE DOS SANTOS – PASTEUR
  • JÔNATAS ELIAS DA SILVA SANTOS – SÃO JOSÉ
  • JOSÉ DE ALMEIDA PIEGAS NETO – DESTERRO
  • KAIKI LUCA LUCIDIO FERREIRA – BUENOS AIRES C&RC (ARGENTINA)
  • LUCAS FERRER SPAGO – PASTEUR
  • MAIKI GUSTAVO LEMES DOS SANTOS – TORNADOS
  • MATHEUS BORGES – TORNADOS
  • NICHOLAS MIGLIOR ANZI SYDOROWITZ – BLACKHEATH (INGLATERRA)
  • PEDRO HENRIQUE SOARES APARECEIDO – PASTEUR
  • PEDRO LUGILDE DE OLIVEIRA GOULART – MONTE GRANDE (ARGENTINA)
  • RAFAEL GATINO REUS – JOACA
  • RENATO SANTOS DA SILVA – PASTEUR
  • ROGER DE LIMA PIZUTTI – DESTERRO
  • SAMOEL ESPEDITO BERTAN – SÃO JOSÉ

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