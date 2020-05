O anúncio na verdade não foi um anúncio como tal. Em comunicado oficial sobre o funcionamento de seu primeiro draft de atletas, a Major League Rugby (MLR), a liga profissional norte-americana, incluiu oficialmente as suas duas novas equipes, baseadas em Dallas e em Los Angeles, apesar de não ter feito uma publicação específica ainda sobre a entrada dessas duas equipes na liga.

A MLR se expandirá de 12 para 13 times em 2021, uma vez que, apesar de dois novos times entrarem para a liga, uma franquia (a do Colorado Raptors) foi fechada. Os nomes dos times de Dallas e Los Angeles e o formato de disputas da competição para 2021 ainda não foram revelados, mas suas entradas na MLR já eram conhecidas por conta de declarações da direção da liga à imprensa.

O que é o draft?

A MLR seguiu os passos de outras ligas profissionais americanas e terá no mês de junho seu primeiro draft, isto é, um sistema no qual as franquias contratarão jogadores universitários, a ser realizado no dia 13 de junho. Como o time canadense da liga, o Toronto Arrows, não participará do draft (focando-se na identificação de talentos no Canadá), o draft terá 12 times, que farão rodadas de escolhas, com cada equipe escolhendo um atleta por vez. Dezenas de atletas do rugby universitário americano puderam se inscrever no draft nas últimas semanas.

A ordem de escolhas é a seguinte, privilegiando os times novos e os piores classificados de 2020:

1 Dallas

2 Los Angeles

3 Houston SaberCats

4 Austin Gilgronis

5 Seattle Seawolves

6 New England Free Jacks

7 Utah Warriors

8 Rugby ATL

9 Rugby United New York

10 NOLA Gold

11 Old Glory DC

12 San Diego Legion

É esperado também que Dallas e Los Angeles contratem atletas oriundos do Colorado, que ficaram sem equipe com o fechamento da franquia.

A MLR teve sua temporada 2020 cancelada por conta da pandemia e a tabela de classificação no momento do cancelamento era a seguinte: