Hoje foi anunciado o nome oficial do novo time do Texas que jogará a Major League Rugby, a liga profissional norte-americana, em 2021. É o Dallas Jackals.

A equipe será a terceira texana na MLR, somando-se a Houston Saber Cats e Austin Gilgronis, o que mantém o Texas como o estado com mais times na liga. Em 2021, a MLR subirá de 12 para 13 equipes, com as adições de Los Angeles e Dallas, que compensam a saída do Colorado. Ainda não está confirmado qual será o campo onde o Dallas Jackals mandará seus jogos na cidade.

Jackal é o chacal, uma espécie de cão selvagem que se assemelha ao coiote. Na verdade, o chacal não é um animal da fauna norte-americana, enquanto o coiote é.

Equipes de 2021