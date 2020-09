Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Aos 38 anos, Dan Carter, ex melhor do mundo e campeoníssimo com os All Blacks, defendeu seu clube amador, onde aprendeu a jogar rugby, e faturou título! Neste sábado, o Southbridge de Carter venceu o Waihora para ficar com o Coleman Shield, título do campeonato da região rural da Ellesmere Rugby Sub Union, parte da província de Canterbury.

“A maioria dos caras com quem cresci e com quem toquei está na multidão com algumas cervejas em festa. Muitos parentes, amigos e pessoas com quem fui para a escola. Este foi um ano difícil para muitas pessoas, especialmente nesta comunidade. É algo para distraí-los e fico feliz em fazer parte disso ”, comentou Carter, que ainda não revelou qual será seu destino em 2021.