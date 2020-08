Tempo de leitura: 1 minuto

A RFU (federação inglesa) cortou financiamento de suas seleções de sevens e aguarda uma definição sobre uma possível fusão das seleções inglesa, galesa e escocesa na modalidade, para jogarem como Grã-Bretanha, sendo financiada pela Comitê Olímpico Britânico.

Com isso, atletas importantes do sevens inglês já vem buscando alternativas para suas carreiras. O anúncio mais impactante foi de Dan Norton, maior artilheiro de tries da história do sevens mundial, optou por deixar a modalidade e assinou contrato com o London Irish, da Premiership. O jogador tem 32 anos e é incerto se voltará ao sevens para os Jogos Olímpicos.



Malcolm Marx de volta ao Japão

Outra notícia importante do mercado do rugby foi a volta do hooker sul-africano campeão mundial Malcolm Marx ao Japão. Aos 26 anos, o Springbok defenderá o Kubota Spears na próxima Top League.