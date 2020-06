Segundo reportagem do site francês RugbyRama, a data provável para a realização dos jogos da última rodada da edição 2020 do Six Nations, adiada de março, seria 31 de outubro.

O jogo ocorreriam após a data do dia 17 de outubro, proposta para ser a final da Heineken Champions Cup europeia. Com isso, enfrentar-se-iam no dia 31: Gales x Escócia, Itália x Inglaterra e França x Irlanda. Ainda há mais uma partida do Six Nations pendente: Irlanda contra Itália, que poderia ser no dia 24 de outubro. As datas só deverão ser confirmadas no dia 30 de junho, quando se encerrarem as negociações mundiais sobre o novo calendário e o Conselho do World Rugby aprová-lo.