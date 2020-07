Giro de notícias internacionais!

Laidlaw no Japão

A última semana começou com a notícia da ida do ex capitão escocês Greig Laidlaw para o rugby japonês. O scrum-half de 34 anos tem na carreira 76 jogos pela Escócia e assinou contrato com o NTT Shining Arcs.

George Kruis reforça Panasonic

Japão também é destino do segunda linha George Kruis, de 30 anos e 45 partidas oficiais pela Inglaterra (além de 3 tests pelos British and Irish Lions). O gigante deixou o Saracens, com o rebaixamento do time, e assinou para a próxima temporada com o Panasonic Wild Knights, um dos grandes times da Terra do Sol Nascente.

Capitão dos Jaguares, De La Fuente vai à França

O centro argentino Jerónimo de La Fuente, de 29 anos, é o mais novo reforço do Perpignan, da 2ª divisão da França. O jogador vinha capitaneando os Jaguares no Super Rugby e é mais um dos Pumas que toma o caminho da Europa, pelas incertezas sobre o futuro dos Jaguares.

Facundo Cordero no Exeter Chiefs

O Exeter Chiefs, da Inglaterra, perdeu no ano passado o ponta argentino Santiago Cordero, que se transferiu ao Bordeaux, da França. Porém, o irmão de Santiago é o novo reforço do Exeter para 2020. Facundo Cordero, abertura e ponta de 21 anos, deixou o Ceibos, da Superliga sul-americana, para se somar ao clube inglês.

Veainu no Stade Français

Não são só os argentinos que estão movimentando o mercado. A crise econômica do rugby inglês levou o fullback e ponta de Tonga, Telusa Veainu, destaque na Premiership, a deixar o Leicester Tigers e assinar com o Stade Français para a próxima temporada, dando sequência à migração de talento para o rugby francês.

Tuilagi vai pra onde?

Outro jogador de peso que mudará de time é Manu Tuilagi, centro da seleção da Inglaterra, de 29 anos. O jogador é mais uma vítima da crise do Leicester Tigers e deixou o clube após 11 anos. Seu destino ainda é incerto, mas o jogador já vem recebendo contatos de clubes ingleses, franceses e até do League.

Mulipola e Garvey no Gloucester

Por sua vez, o Gloucester, da Inglaterra, contratou o pilar samoano Logovi’i Mulipola, de 33 anos, que estava no Newcastle Falcons, e o terceira linha Matt Garvey, ex capitão do Bath, de 33 anos.

Nice tem ambição e contrata Mapoe

Até mesmo a terceira divisão francesa está contratando nomes de peso. O Nice anunciou a chegada do ex-Springboks Lionel Mapoe, vice campeão do Super Rugby com o Lions. O jogador deixou a África do Sul no ano passado, mas não se firmou no Stade Français, aceitando agora o desafio no Nice.

Lamanna, dos Teros, vai pra Itália

Por fim, o uruguaio Franco Lamanna, segunda e terceira linha de 28 anos da seleção do Uruguai, assinou contrato com o Mogliano, clube do Top 12 da Itália (o campeonato italiano). O jogador estava no Darlington Mowden Park, da 3ª divisão da Inglaterra, e foi destaque dos Teros na Copa do Mundo de 2019.