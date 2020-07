ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby Aotearoa vem sendo verdadeiro pesadelo para o Chiefs, do técnico Warren Gatland. O time de Waikato recebeu neste domingo o Highanders e, após liderar o placar durante todo o jogo, sofreu a virada já nos acréscimos, conhecendo sua quinta derrota em cinco jogos. 33 x 31 para os Highlanders, que se reergueram da derrota da semana passada.



O início do jogo sugeria uma vitória contundente dos Chiefs, que marcaram o primeiro try logo aos 4′ com Boshier, quebrando com facilidade a linha defensiva adversária. Os Chiefs fizeram verdadeira blitz e, aos 11′, foi a vez de Lienert-Brown marcar o segundo try dos donos da casa, recebendo passe para dentro de Damian McKenzie, que ainda chutaria penal certeiro na sequência. Os Highlanders foram reduzidos a 14 homens por amarelo a Thompson e o terceiro try dos Chiefs saiu pouco depois, aos 21′, com maul finalizado por Slater. 24 x 00 que pareciam garantir vitória certa. No entanto, os Highlanders tiveram mais posse de bola e metros ganhos no primeiro tempo e conseguiram try aos 30′ com Tu’u, no pick and go, após as fases nas 22.

Apesar do início de reação dos Highlanders, o segundo tempo começou de novo com try dos Chiefs, novamente em maul concluído por Slater. E parou por aí. Os Highlanders dominaram as ações no restante da partida.

Aos 47′, em jogada de mãos após lateral, Mitch Hunt disparou para o try, finalizando linda troca de passes, que teve Aaron Smith genialmente invertendo linha. O try animou os ‘Landers, que marcaram novo try aos 56′, com Aaron Smith, depois de McKay achar espaço entre as linha dos Chiefs, servindo Smith de offload. O scrum-half foi derrubado, mas recebeu a bola na sequência para finalizar.

Os Chiefs pareciam retomar o controle do placar quando McKenzie marcou try em jogada genial, que, todavia, foi anulado por um knock-on no nascimento. No restante do jogo, quem teve o controle foi o time visitante e, aos 74’, a virada se anunciou, com belo try de Nareki, varando a linha dos Chiefs desde o meio campo. Os ‘Landers já tinham flertado com try no minuto anterior, quando os donos da casa foram salvos por Boshier já dentro do in-goal. O try de Nareki deixou os visitante com apenas um try de diferença e a pressão veio.

- Continua depois da publicidade -

Com o tempo esgotado, os Chiefs foram incapazes de matarem o jogo, cedendo penal fatal aos ‘Landers, que levaram a bola às 22 de ataque e Aaron Smith criou o espaço para o try de Tomkinson. Hunt não vacilou, convertendo o chute da vitória: 33 x 31.

No próximo fim de semana, os Chiefs visitarão os Blues, ao passo que os Highlanders descansarão.

31 33

Chiefs 31 x 33 Highlanders, em Hamilton

Árbitro: Mike Fraser

Chiefs

Tries: Slater (2), Boshier e Lienert-Brown

Conversões: McKenzie (4)

Penais: McKenzie (1)

15 Damian McKenzie, 14 Sean Wainui, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Solomon Alaimalo, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber, 8 Pita Gus Sowakula, 7 Sam Cane (c), 6 Lachlan Boshier, 5 Mitchell Brown, 4 Tupou Vaa’i, 3 Nepo Laulala, 2 Bradley Slater, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Reuben O’Neill, 18 Ross Geldenhuys, 19 Adam Thomson, 20 Mitchell Karpik, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Aaron Cruden, 23 Quinn Tupaea;

Highlanders

Tries: Tu’u, Hunt, Smith, Nareki e Tomkinson

Conversões: Hunt (4)

15 Michael Collins, 14 Josh McKay, 13 Rob Thompson, 12 Sio Tomkinson, 11 Scott Gregory, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Shannon Frizell, 6 Dillon Hunt, 5 Jack Whetton, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Jesse Parete, 21 Folau Fakatava, 22 Josh Ioane, 23 Jona Nareki;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 18 Blues Auckland 5 13 Hurricanes Wellington 5 12 Highlanders Dunedin 5 10 Chiefs Hamilton 5 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;