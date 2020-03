ARTIGO COM VÍDEOS – A estreia do Brasil no último torneio qualificatório para o rugby em cadeira de rodas dos Jogos Paralímpicos não foi a desejada. O torneio está sendo realizado em Vancouver, no Canadá, valendo 2 vagas em Tóquio 2020, e o Brasil fez logo no primeiro dia duas partidas, sendo derrotado em ambas.

No primeiro duelo, o Brasil foi superado pela Suíça (50 x 46), e no segundo embate pela Alemanha (50 x 46 novamente). Foram duas partidas apertadas, que mostram que o rugby em cadeira de rodas se aproximou do grupo de elite no mundo, mas cujos resultados deixaram o sonho da vaga mais distante, no detalhe.





Nesta quinta, o Brasil encara os favoritos e anfitriões do Canadá. O jogo poderá ser assistido ao vivo em:



TABELA

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 04 de março TIME

TEAMS 17:00 Alemanha 32 x 51 França 17:00 Brasil 46 x 50 Suíça 19:00 Suécia 53 x 54 Colômbia 21:00 Cerimônia de abertura 21:30 Suíça 38 x 53 Canadá 23:30 Brasil 46 x 50 Alemanha Quinta-feira, dia 05 de março

15:00 Colômbia x Canadá 15:00 França x Suécia 17:00 Alemanha x Suíça 19:00 Canadá x Brasil 21:30 Colômbia x França 23:00 Suécia x Suíça Sexta-feira, dia 06 de março

15:00 França x Brasil 17:00 Alemanha x Colômbia 19:00 Canadá x Suécia 21:00 Suíça x França 23:00 Canadá x Alemanha Sábado, dia 07 de março

15:00 Colômbia x Brasil 17:00 Suécia x Alemanha 19:00 França x Canadá 21:00 Suíça x Colômbia 23:00 Brasil x Suécia Domingo, dia 08 de março

17:00 Semifinal 1 19:00 Semifinal 2

Elenco do Brasil

Alexandre Vitor Giuriato (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

Anderson Kaiss (Saúde Esporte Sociedade Esportiva/Sociedade Morgenau – equipe Gladiadores)

Bruno Damaceno Ferreira (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Daniel Gonçalves (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Gabriel Feitosa de Lima (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Gilson Dias Wirzma Júnior (Associação Santer de Ação Comunitária – equipe Vikings)

Guilherme Figueiredo Camargo (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

José Raul Schoeller Guenther (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

José Higino Oliveira Souza (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

Julierme Augusto de Souza (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

Julio Cezar Braz da Rocha (Minas Quad Rugby – equipe Javali)

Rafael Hoffmann (Associação Esporte e Cultura Superação – equipe Gigantes)

