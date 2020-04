ARTIGO COM VÍDEOS – Você já viu decisões por pênaltis no rugby? Elas existem, mas são raríssimas. Trata-se de uma regra recente, utilizada em alguns torneios a partir dos anos 2000: caso um jogo de mata-mata termine empatado e o empate persista na prorrogação, a decisão final do vencerá ocorrerá em uma disputa de chutes alternados.

Se empates já são raros, imagine o empate seguir na prorrogação? Então, aprecie a raridade com nosso Top 5 jogos que foram para a decisão com chutes alternados!

5 – Europeu M18: Geórgia x Irlanda, 2015



Começamos com um torneio que deu o que falar. Em 2015, o Campeonato Europeu M18, jogado na França, teve nada menos que 3 jogos decididos pelos chutes alternados. A história começou nas quartas de final, com Irlanda e Geórgia empatando em 8 x 8 no tempo normal.

Por conta do número de jogos disputados no mesmo dia e no mesmo estádio, o regulamento do torneio não previa prorrogação. A decisão foi direto para os chutes alternados, com a Geórgia vencendo.

4 – Europeu M18: Geórgia x Itália, 2015



No mesmo torneio M18 de 2015, outras duas partidas foram para a decisão por chutes alternados. E, novamente, a Geórgia foi a rainha do desempate. Após o 6 x 6 no tempo normal com a Itália, os georgianos carimbaram classificação história à grande final vencendo nos chutes.

O outro jogo que foi decidido assim foi a semifinal pelo 5º lugar entre Escócia e Portugal, após o jogo acabar em inacreditáveis 0 x 0 no tempo normal. Porém, não achamos vídeo desse jogo.

O conta de fadas da Geórgia se encerrou na final ao serem derrotados no tempo normal pela França.

3 – Super 8: Curitiba contra Desterro, 2016



Por mais incrível que pareça, o Brasil tem uma das decisões por chutes alternados mais importantes da história do rugby mundial – e com direito a inovação. O Campeonato Brasileiro foi o primeiro do mundo (ao menos, pelo que apuramos) que já teve sua grande final decidida deste modo. Em 2016, Curitiba e Desterro ficaram no empate de 13 x 13 no estádio do Canindé, em São Paulo, com a igualdade persistindo no tempo extra. O jogo acabou decidido nos chutes, mas com uma diferença: os chutes não foram com a bola no “tee”, foram drop goals! O triunfo foi paranaense.

2 – Mundial M20: Argentina contra Gales, 2010



O primeiro jogo oficial entre seleções decidido por meio de chutes alternados foi em 2010, em semifinal pelo 5º lugar do Mundial M20 disputado na Argentina. E foi justamente a seleção da casa que teve a honra de encarar e vencer a inusitada disputa contra Gales. Após 19 x 19 no tempo normal em Santa Fe., os Pumitas fizeram a festa nos chutes alternados.

1 – Heineken [Champions] Cup: Leicester Tigers e Cardiff Blues, 2009

O primeiro lugar não poderia ter outro dono. Apenas uma vez na história do rugby profissional um jogo precisou ser decidido nos chutes alternados: o duelo entre Leicester Tigers, da Inglaterra, e Cardiff Blues, de Gales, em Cardiff, pela semifinal de 2009 da Heineken Cup (atual Heineken Champions Cup), a Copa Europeia de clubes. Foi a primeira vez que o mundo viu uma decisão do tipo e, lógico, ela ficou marcada para sempre no imaginário da modalidade. Após um jogaço de 26 x 26, os Tigers venceram nos chutes alternados, depois que o ídolo galês Martyn Williams perdeu seu chute e Jordan Crane converteu para os ingleses.



O futuro é 1 contra 1?

A discussão sobre o fim da possibilidade de jogos decididos por chutes alterados vem sendo discutida e o World Rugby testou oficialmente no evento do Rugby X (o rugby 5-a-side indoor) de 2019 a decisão por “1 on 1”, ou “1 contra 1”. A partida feminina entre Inglaterra e Estados Unidos foi decidida dessa forma. O teste do novo tipo de desempate deverá seguir.