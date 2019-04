Na Itália, o Top12 teve concluída sua temporada regular, com a definição dos duelos de semifinais: Calvisano contra Valorugby (de Dell’Acqua, dos Tupis) e Rovigo contra Petrarca. O primeiiro rebaixado foi o Valsugana, enquanto a Lazio conseguiu o milagre e enfrentará o Verona na repescagem que definirá o segundo rebaixado.

A última rodada do Campeonato Italiano – Por Giorgio Vuerich

O Calvisano abre a um ritmo elevado e escapa para 13×0 nos primeiros 15 minutos, mas o Valorugby entra no jogo graças ao seus avançados. O placar ao intervalo fecha 16×10, com um try de cada lado.

- Continua depois da publicidade -

No início do segundo tempo, os “Emiliani” encurtam para -3 e têm a chance de assumir a liderança, mas os laterais não funcionam corretamente. Calvisano mostra-se capaz de sofrer, enquanto o Valorugby não tem a cintilação para dar o golpe. Os líderes resolvem a 5 ‘do termo: “touche” a cinco metros e “maul” que não perdoa pelos 21×13, que pouco depois se converterá em vão em 21×16.

Neste clássico veneto o Rovigo foi obrigado a vencer o San Donà, para ganhar posições na tabela, e assim foi 43×16 pelos “Bersaglieri”.

Petrarca derrota em Roma 27×24 os policiais do Fiamme Oro já fora dos jogos dos mata-mata.

O Lazio conseguiu o golpe: com uma excelente performance ofensiva, a equipe romana teve a última chance de ficar no Top 12 graças a vitória bonificada obtida no campo do já rebaixado Valsugana 36×31.

A Lazio conseguiu o golpe: com uma excelente performance ofensiva, a equipe romana teve a última chance de ficar no Top 12 graças aos 5 pontos obtidos no campo de um Valsugana.

Verona não consegue sair da ameaça de rebaixamento, no jogo em Viadana em empate ate o 17’ do segundo tempo quando o Verona vai na frente com um penal 17×20. A 27’ o try da virada dos anfitriões 24×20.

Verona terá a oportunidade na final de arrebatar o resultado novamente com um lineout a 5 metros da linha de gol, mas não produziu nada. O ponto de bônus defensivo conquistado e a vitória simultânea da Lazio levará a um playoff para a salvação.

No último jogo que fecha a temporada regular os toscanos i Medicei atropelaram o Mogliano 50X00.

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Viadana 24 x 20 Verona

Valsugana 31 x 36 Lazio

Fiamme Oro 24 x 27 Petrarca

Rovigo 43 x 16 San Donà

Valorugby 16 x 21 Calvisano

I Medicei 50 x 00 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 22 90 Rovigo Rovigo 22 88 Petrarca Padova 22 82 Valorugby Emilia Reggio Emilia 22 79 Fiamme Oro Roma 22 67 I Medicei Florença 22 51 San Donà San Donà di Piave 22 45 Viadana Viadana 22 44 Mogliano Mogliano Veneto 22 37 Verona Verona 22 30 Lazio Roma 22 30 Valsugana Padova 22 23

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento

Na segunda divisão… – Por Giorgio Vuerich

Na segunda divisão italiana, a “Serie A”, tem já as primeiras semifinalistas que vão enfrentar-se pelas duas vagas do TOP 12 da próxima temporada.

O torneio era composto por 30 equipes, divididas em três grupos de 10. As primeiras classificadas de cada grupo obtiveram uma vaga pelo mata-mata.

Os times são:

Lyons de Piacenza, participou no “Eccellenza” nas temporadas 2015/16 e 2016/17

Colorno, cidade da província de Parma, duas vezes semifinalista na Serie A

Unione Capitolina, o terceiro time de Roma, participou no “Eccellenza” na temporada 2013/14

A quarta semifinalista será a vencedora num torneio, com jogo de ida, entre as segundas classificadas dos três grupos: Accademia FIR, Noceto e Amatori Catania.