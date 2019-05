As próximas seletivas para a Seleção Brasileira de Rugby XV Feminino ocorrem no mês de junho, nas cidades de Estrela e de Porto Alegre. A primeira seletiva em 2019 foi realizada no último final de semana, no dia 18 de maio, em Bento Gonçalves, e contou com a presença de atletas de diversas partes do estado. A próxima seletiva ocorre no dia 16 de junho, na cidade de Estrela, e a terceira está prevista para acontecer em Porto Alegre, no dia 30 de junho.

Para participar, a seletiva é totalmente gratuita, e basta ter, no mínimo, 18 anos de idade. As atividades, que são comandadas pelo técnico e educador Javier Cardozo, vão transcorrer em dois momentos, assim como na primeira seletiva. Pela manhã, as atletas participam de treinos e palestras, já à tarde ocorrem partidas amistosas dentro de campo.

2ª Seletiva CBRu Rugby XV Feminino

Onde? Parque Princesa do Vale – Rua Julio de Castilhos – Cristo Rei – Estrela / RS

Quando? Dia 16 de Junho de 2019

Quanto? Grátis

O que preciso para participar? Basta ser maior de 18 anos. Incrições até dia 14 de Junho através do link -> -> Ficha de Inscrição

Cronograma das atividades:

10:00 – Treino

12:00 – Intervalo

13:30 – Jogo XV Feminino

15:00 – Final das atividades

Cada atleta deverá levar seu material de treino pessoal e lanches/hidratação. Há supermercados e restaurantes no entorno.

_______________________________________________________________

3ª Seletiva CBRu Rugby XV Feminino

Onde? Sociedade Hipica Porto Alegrense – Porto Alegre – RS

Quando? Dia 30 de Junho de 2019

Quanto? Grátis

O que preciso para participar? Basta ser maior de 18 anos. Incrições até dia 28 de Junho através do link -> Ficha de Inscrição

Cronograma das atividades: As atividades ocorrerão à tarde com horário a definir após divulgação da tabela de jogos da 3ª Etapa do CGR 7s Feminino 2019.

Cada atleta deverá levar seu material de treino pessoal e lanches/hidratação. Há supermercados e restaurantes no entorno.

_______________________________________________________________

Maiores informações podem ser adquiridas através do e-mail para javier.cardoso@brasilrugby.com.br e/ou feminino@fgrugby.com.br.