Hora de passar a limpo a rodada do Top 12 italiano, cada vez mais emocionante! E teve destaque da seleção brasileira, com Mateo Dell’Acqua marcando try para seu clube, o Valorugby Emilia, contra o líder Rovigo.

No estádio Battaglini, foram os emilianos que abriram imediatamente o placar ao primeiro minuto com um try da ponta Costella, convertido pela outa ponta Gennari (0x7). Os Bersaglieri de Rovigo, contudo, reagiram bem e aos 16’ empataram com um try do centro Majstorovic, convertido pela abertura Mantelli (7×7). Aos 19’, o asa do Rovigo Vian quebrou a linha para novo try dos donos da casa (12×7), seguido por outro try vêneto, com Majstorovic (19×7). Parecia já tudo definido aos 30’ depois um penal de Mantelli (22×7), mas a reação dos emilianos se fez sentir no começo da segunda etapa.

Com uma rolling-maul bem construído Dell’Acqua cravou o try do 22×14. O Valorugby passou a dominar o jogo, mas não conseguiu converter as ações em pontos. Ao 65’, um penal convertido pelos Bersaglieri garantiu aos anfitriões a tranquilidade do 25×15. E aos 70’ o try de Viam garantiu ponto de bônus ao Rovigo (30×14). Aos 78’, o asa Mordacci fez o terceiro try dos visitantes, mas não foi suficiente para o bônus defensivo. 30×21 o placar final.

Outro líder o Calvisano derrota em Roma o Fiamme Oro 31×13, tirando alguma esperança de acessar as vagas do play-off. Já o Petrarca passou a terceiro na tabela graças a vitória sobre o Verona 36×08.

Viadana e Mogliano jogar no “Zaffanella” o estádio do Zebre em um jogo equilibrado. Viadana ganhou com o Mogliano que perdeu no final a tentativa de conversão que valeria o empate 24×22.

Uma oportunidade perdida pelo Lazio de deixar a zona de rebaixamento: em San Donà a fim do primeiro tempo estava ganhando 19×14. Mas na segunda etapa os anfitriões marcaram o try convertido da virada.

Enquanto isso, I Medicei venceram em Padova sobre o Valsugana 23×12.

Escrito por: Giorgio Vuerich

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Fiamme Oro 13 x 31 Calvisano

Viadana 24 x 22 Mogliano

San Donà 21 x 19 Lazio

Verona 08 x 36 Petrarca

Rovigo 30 x 21 Valorugby

Valusugana 13 x 23 I Medicei

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 15 58 Rovigo Rovigo 15 58 Petrarca Padova 15 54 Valorugby Emilia Reggio Emilia 15 53 Fiamme Oro Roma 15 42 I Medicei Florença 15 39 Viadana Viadana 15 29 San Donà San Donà di Piave 15 29 Mogliano Mogliano Veneto 15 27 Verona Verona 15 22 Valsugana Padova 15 18 Lazio Roma 15 12

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento