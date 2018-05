Ao contrário do divulgado anteriormente pela Sudamérica Rugby, o jogo entre Brasil e Colômbia, no dia 19/05, não acontecerá no estádio do Canindé. O jogo foi confirmado pela Confederação Brasileira de Rugby para o campo do SPAC, tradicional casa do rugby brasileiro, na Zona Sul de São Paulo, às 15h00 – com ingressos a serem vendidos no StubHub, a R$15,00 (R47,00 a meia).

Entre 1964 e 2002, o São Paulo Athletic Club foi o grande palco dos jogos das Seleção Brasileira mas, desde então, o clube não recebeu mais nenhuma partida envolvendo o Brasil e uma outra seleção nacional. Os Tupis voltarão à sua velha casa no jogo de encerramento do Sul-Americano – que, por valer pontos para o Ranking Mundial, é uma test match (o termo test match é válido para todo jogo que vale pontos no Ranking, não somente para amistosos).

Até hoje, foram até hoje 8 partidas entre Brasil e Colômbia e os brasileiros jamais foram derrotados.

Antes de Brasil e Colômbia, o Campeonato Paulista deverá ganhar o gramado do SPAC, com um jogão entre SPAC e São José.