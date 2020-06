No sábado dia 20 de junho o Desterro completa 25 anos de fundação. Iremos relembrar essa trajetória, desde quando entrou pela porta da frente na elite do rugby nacional e daí nunca mais saiu.

Falar de nossos padrinhos e afilhados, dos primeiros Hs fixos no estado, do pioneirismo, com o rugby feminino, com o site do clube, com mulheres ocupando o cargo de presidente ou de treinadora de equipe masculina de primeira divisão, até onde nossos atletas implantaram novas equipes de rugby em diferentes estados.Haverá sorteio de brindes e atrações musicais.

Transmissão ao vivo, pelo Instagram do desterrorugby.

Dia 20 de junho, às 19 horas.