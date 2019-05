Nessa sábado aconteceu em Florianópolis a 3 rodada do Campeonato Catarinense XV e o segundo treino da Seleção Catarinense Feminina XV.

A rodada início com o jogo entre Desterro e São João Batista. A equipe visitante conseguiu mostrar sua força e organização até os 20 minutos do primeiro tempo, chegando alguns vezes próximo ao in-gol da equipe da capital, não conseguindo fazerem o try, pecando na hora das finalizações. A equipe do Desterro mostrou seu favoritismo e dominaram a partida até o final do jogo, com a vitória expressiva por 125×00.

O Joaca enfrentou também em Florianópolis a equipe do BC Rugby. A equipe obteve um ótimo desempenho mostrando sua superioridade, onde não foram ameaçados defensivamente durante todo jogo e garantindo a vitória por 91×00. A equipe ainda efetuou testes com alguns jogadores, para dar maior rodagem aos atletas. Destaque para Rafael Gattino, atleta convocado para o Sul-Americano M18 que fez sua estreia pelo adulto e Fábio Karasiak que retornou aos gramados, mesmo jogando em posição diferente se destacou como abertura fazendo o time jogar coletivamente.

Com esses resultados as equipes da capital confirmaram o favoritismo e carimbaram o passaporte para a final do Campeonato Catarinense XV. Os jogos ocorrerão no dia 30/06 em São João Batista, também haverá disputa de 3 e 4 Lugar entre São João Batista contra o BC Rugby.

Campeonato Catarinense – 3ª rodada

Dia 26/05/2019 às 13h30 – Desterro 125 x 00 SJB

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 26/05/2019 às 15h40 – Joaca 91 x 00 BC

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Desterro

Florianópolis 15 3 3 0 0 3 0 286 30 256 Joaca

Florianópolis 11 3 2 0 1 3 0 183 36 147 SJB

São João Batista 5 3 1 0 2 1 0 38 200 -162 BC Rugby

Balneário Camboriú 0 3 0 0 3 0 0 13 254 -241

Final – 30/06

Desterro x Joaca, em São João Batista

3º lugar – 30/06

SJB x BC, em São João Batista

Artigo: Comunicação FECARU