Virgílio Neto e Victor Ramalho estão de férias, mas não totalmente. Eles foram a Lisboa e encontraram o amigo Francisco Isaac, do site português Fair Play e também colaborador do Portal do Rugby, para fazerem um tour pela capital de Portugal, onde conheceram os clubes locais. Direito, Agronomia, Belenenses, CDUL, São Miguel… além do Centro Alto Rendimento do Jamor e os organizadores do Algarve Sevens. Surpresas e histórias em uma cidade que respira rugby, sim senhor, “oh pa”!