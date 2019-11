Final do Universitário Paulista irá coroar um novo campeão, após anos de reinado do Engenharia Mackenzie nas últimas cinco temporadas. UNIP e Direito Mackenzie chegam para a final na Arena Paulista no dia 10 para carimbar uma temporada perfeita para a UNIP ou para mostrar o poder de reação do Direito Mackenzie.

A UNIP chega para a final querendo expandir a fama de ser apenas uma equipe de torneios de sevens, para conquistar o seu primeiro título de XV em 9 anos. Chegam para essa final como a única equipe invicta durante toda temporada, conquistando 10 vitórias em 10 jogos, oito deles conquistando o ponto bônus, fruto de sua linha galáctica e ataque veloz.

O Direito Mackenzie iniciou a temporada de forma soberana, aplicando placares de mais de 60 pontos de diferença em duas oportunidades, mas que perdeu fôlego e foi acumulando tropeços que fizeram perder a liderança justamente para a UNIP, que venceu o Direito duas vezes por placares elásticos – o último por 73×21 – e agora deverá contar com os veteranos da equipe para reconquistar o momento e demonstrar o poder de reação e a força que apresentaram no começo da temporada.

Campeonato Paulista Universitário – FINAL

Dia 10/11/2019 às 13h00 – UNIP x Direito Mackenzie

Árbitro: Vinicius Aleixo

Auxiliares: Rafael Nichioka, Genival Souza Filho; Luiz Dantas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP