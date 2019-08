Domingo do Campeonato Universitário, rodada cheia consolidou o Direito Mackenzie como líder no início do returno, vencendo a equipe da FEI por nada menos que 95×00, enquanto a UNIP se manteve invicta vencendo o UFABC por 36×00; e a Medicina caiu em casa por um sólido 69×14 contra a Mauá.

A primeira partida do dia começou com a Medicina tentando procurar alternativas para melhorar a sua situação no Universitário, mas que a Mauá não deu chances, aplicando pressão desde o início. Com destaque para o oitavo e artilheiro Daniel Dalla Vecchia, com mais um hat trick na partida, a Mauá aproveitou para rodar seus jogadores, enquanto a Medicina sofreu logo de cara ao perder Gil Chio por lesão no primeiro tempo e sem peças para aguentar o ritmo dos mauaenses. 69×14 e mantem a Mauá na vice-liderança do campeonato.

A UNIP conseguiu uma importante vitória contra o UFABC, que os mantém invictos e em busca do vice-líder Mauá com dois jogos a mais. A partida começou bem disputada, com ambas as equipes demonstrando intensidade ao utilizar suas posses de bola, mas que não conseguiram concluir suas jogadas por pecar no contato ou não utilizar os backs em situações mais favoráveis. O abertura da UNIP Marcos Saccomanno inaugurou o placar somente aos 29′ com um penal, que deu tranquilidade para ao final, seus backs produzirem o primeiro try com Renato Costa. No segundo tempo, mantendo o ritmo, ao passo que os leprechauns não conseguiram manter, a UNIP aplicou quatro tries para consolidar a vitória por 36×00, sem reação da equipe do ABC.

E no último jogo, o Direito Mackenzie não tomou conhecimento da FEI e aplicou o maior placar do universitário até então: 95×00, sendo 15 tries – 6 no primeiro tempo, 9 no segundo – com o abertura Eduardo Mangoni marcando 30 pontos, sendo 10 conversões e 2 tries ao longo do jogo, com destaque também para o hooker Jairo Oliveira com um hat trick e o oitavo Rodrigo Dyer e segundo centro João Victor Araújo marcando duas vezes cada um. A FEI mantém-se no meio da tabela com 5 pontos, com apenas uma vitória, enquanto o Direito Mackenzie consegue sua quinta vitória com ponto bônus em cinco jogos, mantendo-se na primeira colocação geral.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 6

Dia 04/08/2019 às 12h00 – Mauá 69 x 14 Medicina

Árbitro: Tomás de Goycoechea

Auxiliares: Fernando Zemann, Otavio Costa; João Freire

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 13h45 – FEI 00 x 95 Direito Mackenzie

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares: Genival Souza Filho, Mauro Paccagnella; Danilo Oddone

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 15h30 – UNIP 36 x 00 UFABC

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares: Genival Souza Filho, Mirko Weber; Mauro Paccagnella

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Classificação

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Direito Mackenzie São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 272 42 230 Mauá São Caetano do Sul 20 6 4 0 2 4 0 219 107 112 UNIP São Paulo 13 3 3 0 0 1 0 86 17 69 FEI São Bernardo do Campo 5 4 1 0 3 1 0 60 220 -160 UFABC Santo André 0 4 0 0 4 0 0 46 142 -96 Medicina São Paulo 0 4 0 0 4 0 0 28 183 -155

De olho nas semis, Ilhabela vence mais uma em casa

No Paulista D, Ilhabela e Mastodontes realizaram o último jogo restante da temporada regular antes das semifinais. Com todos os classificados e eliminados já conhecidos, o jogo serviu de preparação para o Ilhabela que irá enfrentar o líder e invicto Piracicaba, ao passo que o Mastodontes iria fechar a primeira temporada de volta às competições após um breve hiato.

O primeiro tempo teve ritmo forte dos donos da casa, que dominaram as ações logo no início com o try do half Otavio Cardoso, seguido pelos forwards Murilo Maschio e Roberto Yamamoto, com um sólido 26×0 na primeira etapa. No segundo tempo, o Mastodontes entrou com tudo, e logo ao 1′ de jogo, cravou seu único try na partida com o oitavo Ricardo Guimarães. O jogo seria decidido logo no começo da segunda etapa em menos de 15′, com os tries de Danilo Taino e Enzo Vigario e ditando a vitória de Ilhabela por 36×07.

As ações do Paulista D voltam no dia 24/08 com Piracicaba recebendo Ilhabela e Leões de Paraisópolis enfrentando o Pinda. Os jogos de volta acontecerão no dia 21/09.

Campeonato Paulista Série D – Semana 1 (atrasado)



Dia 03/08/2019 às 16h00 – Ilhabela 36 x 07 Mastodontes

Árbitro: Samuel Grando

Auxiliares: Cauã Ricardo, Marcos Saccomano; Lucas Saccomano

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Classificação