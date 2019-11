O World Rugby Awards – a festa anual de premiação dos melhores do ano – foi realizada em Tóquio neste domingo.

O asa sul-africano Piet-Steph Du Toit, de 27 anos, dos Springboks e dos Stormers, foi eleito o melhor jogador do planeta em 2019, sendo o primeiro jogador da África do Sul a receber o prêmio desde 2007, quando Bryan Habana foi eleito. A África do Sul ainda foi eleita a melhor equipe de 2019 e Rassie Erasmus foi eleito o melhor técnico do planeta, após o título mundial.

A melhor jogadora do mundo é Emilly Scarratt, 3/4s da Inglaterra, ao passo que o abertura francês Romain Ntamack (do Toulouse), foi eleito o atleta revelação do ano.

Já o inglês Wayne Barnes foi nomeado o melhor árbitro de 2019 e o neozelandês TJ Perenara marcou o “try do ano”, em linda ação pelos All Blacks contra o Canadá na Copa do Mundo.

Melhor try do ano

TJ Perenara (Nova Zelândia), em Nova Zelândia contra o Canadá

Revelação do Ano

Romain Ntamack (França)

Árbitro do ano

Wayne Barnes (Inglaterra)

Melhor treinador

Rassie Erasmus (África do Sul)

Equipe do ano

África do Sul

Melhor jogadora

Emilly Scarratt (Inglaterra)

A key player in the Six Nations and women’s Super Series for @englandrugby, the World Rugby Women’s 15s Player of the Year in association with @mastercard is Emily Scarratt #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/xxUJGaNAt0 — World Rugby (@WorldRugby) November 3, 2019

Melhor jogador

Piet-Steph Du Toit (África do Sul)