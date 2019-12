O mais tradicional evento do rugby nacional chegou! É hora de se divertir em São Paulo com o SPAC Lions 7s!

Neste ano, serão 7 competições que rolarão nos dois campos do São Paulo Athletic Club, com transmissão da web rádio WR4 Esportes. O evento contará com a etapa final da 2ª divisão do Super Sevens Feminino da CBRu, com 8 participantes, sendo jogado em paralelo com outro torneio adulto feminino do SPAC Lions, com 4 times. A novidade para as mulheres foi a adição do torneio juvenil de clubes.

Entre os homens, o torneio masculino adulto terá 16 times, com a tradicional irreverência dos combinados. Os Golden CAPS seguem prometendo grandes nomes da seleção em campo, ao passo que o Cruzeirinho, de São José, é sempre forte candidato a título. Os Amigos do Márcio Duailibi e o Só Alegria são novidades. O torneio ainda atraiu times de outras regiões, com os goianos do Xavantes e Pequi Melina (combinado do Centro-Oeste) mais uma vez presente. Minas Gerais terá dois combinados (Endurance e Challenger) e o Lions ainda contará o debut do clube paulista LGBTI+ Tamanduás-Bandeira.

O masculino juvenil também terá espaço, com presença dos capixabas do Vitória e dos matogrossenses do Melina, mostrando o trabalho na base fora do Sul-Sudeste.

- Continua depois da publicidade -

Como sempre, os veteranos abrilhantarão o Lions, com duas categorias: para maiores de 35 anos e maiores de 45 anos. Show de lendas em campo.

A Loja do Rugby estará presente no evento. Não perca nossos produtos!





Feminino Super 7s – 2ª divisão

Grupo A: SPAC, Goianos, USP e SP Barbarians

Grupo B: Leoas de Paraisópolis, Rio Rugby, URA e Pasteur

Feminino Adulto

Grupo Único: SPAC, Niterói, Melina e Tucanas

Feminino Juvenil

Grupo Único: SPAC, Melina, Guardiãs Hurra! e Leoas de Paraisópolis

Masculino Adulto

Grupo L: Cruzeirinho, Bulldog 123 Scout, Amigos do Márcio Duailibi e Tamanduás-Bandeira

Grupo I: Golden CAPS, São Bento, MG Challenger e ESPM

Grupo O: Leões de Paraisópolis, Niterói, Engenharia Mackenzie e Só Alegria

Grupo N: Pequi Melina, SPAC, MG Endurance e Xavantes

Masculino Juvenil

Grupo J: SPAC, Melina e Vitória

Grupo M: Niterói, Leões de Paraisópolis e Guardiões Hurra!

Veteranos 35 anos

Grupo V: Cruzeiro do Sul, SPAC Highlanders e Jurassic Pira

Grupo T: Bandessaauros, Pelicanos Negros, Keep Running e SP Barbarians

Veteranos 45 anos (Golden Oldies)

Grupo Único: SPAC Over 50s, Pelicanos Negros e Keep Walking

Tabela

*Arraste a tabela para a lateral para conferir os jogos dos 2 campos

Dia Campo Categoria Horário Time vs Time Fase/Grupo Campo Categoria Horário Time vs Time Fase/Grupo Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:00 Leoas X URA Grupo B Futebol Feminino Juvenil 08:00 SPAC X Guardiãs Hurra! Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:20 SPAC X SP Barbarians Grupo A Futebol Feminino Juvenil 08:20 Melina X Leoas Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 08:40 Cruzeirinho X Amigos do Márcio Duailibi Grupo L Futebol Feminino Adulto 08:40 Melina X Tucanas Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 09:00 Bulldogs 123 Scout X Tamanduás-Bandeira Grupo L Futebol Veteranos 35 09:00 SPAC Highlanders X Jurassic Pira Grupo V Dia 07/12/2019 Rugby Feminino Adulto 09:20 Niterói X SPAC Grupo Único Futebol Veteranos 35 09:25 Bandessauros X Keep Running Grupo T Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 09:40 Pelicanos Negros X SP Barbarians Grupo T Futebol Masculino Juvenil 09:50 Guardiões Hurra! X Leões Grupo M Dia 07/12/2019 Rugby 10:05 Amistoso X Futebol Masculino Juvenil 10:10 SPAC X Vitória Grupo J Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 10:30 Rio X Pasteur Grupo B Futebol Masculino Adulto 10:30 Leões X Engenharia Mackenzie Grupo O Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 10:50 Goianos X USP Grupo A Futebol Masculino Adulto 10:50 Niterói X Só Alegria Grupo O Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 11:10 Golden CAPS X MG Challenger Grupo I Futebol Masculino Adulto 11:10 Pequi Melina X MG Endurance Grupo N Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 11:30 São Bento X ESPM Grupo I Futebol Masculino Adulto 11:30 SPAC X Xavantes Grupo N Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 11:50 Leoas X Pasteur Grupo B Futebol Feminino Juvenil 11:50 SPAC X Leoas Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 12:10 Rio X URA Grupo B Futebol Feminino Juvenil 12:10 Melina X Guardiãs Hurra! Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 12:20 SPAC X USP Grupo A Futebol Masculino Juvenil 12:30 SPAC X Melina Grupo J Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 12:50 Goianos X SP Barbarians Grupo A Futebol Masculino Juvenil 12:50 Niterói X Leões Grupo M Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 13:10 Keep Running X SP Barbarians Grupo T Futebol Veteranos 35 13:10 Cruzeiro do Sul X SPAC Highlanders Grupo V Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:35 Leões X Só Alegria Grupo O Futebol Veteranos 35 13:35 Bandessauros X Pelicanos Negros Grupo T Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:55 Niterói X Engenharia Mackenzie Grupo O Futebol Masculino Adulto 14:00 Cruzeirinho X Tamanduás-Bandeira Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 14:15 Pequi Melina X Xavantes Grupo N Futebol Masculino Adulto 14:20 Bulldogs 123 Scout X Amigos do Márcio Duailibi Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 14:35 SPAC X MG Endurance Grupo N Futebol Masculino Adulto 14:40 Golden CAPS X ESPM Grupo I Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 14:55 Cruzeiro do Sul X Jurassic Pira Grupo V Futebol Masculino Adulto 15:00 São Bento X MG Challenger Grupo I Dia 07/12/2019 Rugby Feminino Adulto 15:20 Tucanos X Niterói Grupo Único Futebol Feminino Adulto 15:20 Melina X SPAC Grupo Único Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 15:40 SPAC X Goianos Grupo A Futebol Super 7s Feminino 15:40 Leoas X Rio Grupo B Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 16:00 USP X SP Barbarians Grupo A Futebol Intervalo 16:00 X Dia 07/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 16:20 Pasteur X URA Grupo B Futebol Veteranos 35 16:25 3º Grupo V X 3º Grupo T 5º lugar Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 16:40 2º Grupo V X 2º Grupo T 3º lugar Futebol Masculino Adulto 16:50 Cruzeirinho X Bulldogs 123 Scout Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Veteranos 35 17:05 1º Grupo V X 1º Grupo T FINAL Futebol Masculino Adulto 17:10 Tamanduás-Bandeira X Amigos do Márcio Duailibi Grupo L Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 17:30 Leões X Niterói Grupo O Futebol Masculino Adulto 17:30 ESPM X MG Challenger Grupo I Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 17:50 Pequi Melina X SPAC Grupo N Futebol Masculino Adulto 17:50 Só Alegria X Engenharia Mackenzie Grupo O Dia 07/12/2019 Rugby Masculino Adulto 18:10 Golden CAPS X São Bento Grupo I Futebol Masculino Adulto 18:10 Xavantes X MG Endurance Grupo N Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:00 1º Grupo A X 4º Grupo B Quartas de final Futebol Feminino Juvenil 08:00 SPAC X Melina Grupo Único Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:20 1º Grupo B X 4º Grupo a Quartas de final Futebol Feminino Juvenil 08:20 Leoas X Guardiãs Hurra! Grupo Único Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 08:40 2º Grupo B X 3º Grupo A Quartas de final Futebol Masculino Juvenil 08:40 Melina X Vitória Grupo J Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 09:00 2º Grupo A X 3º Grupo B Quartas de final Futebol Masculino Juvenil 09:00 Niterói X Guardiões Hurra! Grupo M Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 09:20 Tucanas X SPAC Grupo Único Futebol Veteranos 45 09:20 SPAC Over 50s X Keep Walking Turno Único Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 09:40 Niterói X Melina Grupo Único Futebol Masculino Adulto 10:00 4º Grupo L X 4º Grupo N Semifinal 13º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 10:00 2º Grupo L X 2º Grupo N Semifinal 5º lugar Futebol Masculino Adulto 10:20 4º Grupo O X 4º Grupo I Semifinal 13º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 10:20 2º Grupo O X 2º Grupo I Semifinal 5º lugar Futebol Masculino Adulto 10:40 3º Grupo L X 3º Grupo N Semifinal 9º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 10:40 1º Grupo L X 1º Grupo N Semifinal Futebol Masculino Adulto 11:00 3º Grupo O X 3º Grupo I Semifinal 9º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 11:00 1º Grupo O X 1º Grupo I Semifinal Futebol Super 7s Feminino 11:20 Perdedor QF2 X Perdedor QF4 Semifinal 5º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 11:20 Vencedor QF2 X Vencedor QF4 Semifinal Futebol Super 7s Feminino 11:40 Perdedor QF1 X Perdedor QF3 Semifinal 5º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 11:40 Vencedor QF1 X Vencedor QF3 Semifinal Futebol Veteranos 45 12:00 SPAC Over 50s X Pelicanos Negros Turno Único Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 12:00 1º colocado X 4º colocado Semifinal Futebol Feminino Juvenil 12:40 1º colocado X 4º colocado Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 12:20 2º colocado X 3º colocado Semifinal Futebol Feminino Juvenil 13:00 2º colocado X 3º colocado Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 12:40 Vencedor Semi 13º X Vencedor Semi 13º 13º lugar Futebol Masculino Juvenil 13:20 1º Grupo J X 2º Grupo M Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:00 Vencedor Semi 9º X Vencedor Semi 9º 9º lugar Futebol Masculino Juvenil 13:40 1º Grupo M X 2º Grupo J Semifinal Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 13:20 Vencedor Semi 5º X Vencedor Semi 5º 5º lugar Futebol Masculino Juvenil 14:00 3º Grupo J X 3º Grupo M 5º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 13:40 Perdedor Semi 5º X Perdedor Semi 5º 7º lugar Futebol Veteranos 45 14:20 Pelicanos Negros X Keep Walking Turno Único Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 14:00 Vencedor Semi 5º X Vencedor Semi 5º 5º lugar Futebol Masculino Adulto 15:00 Perdedor Semi 13º X Perdedor Semi 13º 15º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Juvenil 14:20 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Futebol Masculino Adulto 15:20 Perdedor Semi 9º X Perdedor Semi 9º 11º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Juvenil 14:40 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Futebol Feminino Adulto 15:40 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 15:00 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar Futebol Masculino Adulto 16:00 Perdedor Semi 5º X Perdedor Semi 5º 7º lugar Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 15:20 Perdedor Semi X Perdedor Semi 3º lugar X Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Juvenil 15:40 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Juvenil 16:00 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Feminino Adulto 16:20 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Super 7s Feminino 16:40 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X Dia 08/12/2019 Rugby Masculino Adulto 17:00 Vencedor Semi X Vencedor Semi FINAL X

História