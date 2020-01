Sydney, na Austrália, recebe nesse fim de semana a 4ª etapas do Circuito Mundial de Sevens Masculino (Sevens World Series), de um total de 10 torneios – e com transmissão ao vivo de todos os jogos pelo Watch ESPN.

Com qualidade do ar ruim, por conta dos incêndios que assolam o país, o torneio será realizado com os holofotes sobre a Nova Zelândia, que venceu as duas últimas etapas

O Sydney Sevens será no novíssimo Bankwest Stadium e terá também as disputas do torneio feminino.

Formato

A etapa da Austrália terá o mesmo formato da etapa da Nova Zelândia:

16 seleções, divididas em 4 grupos com 4 times cada;

Apenas o 1º colocado de cada grupo avançará às semifinais;

Os 2 melhores 2ºs colocado jogarão pelo 5° lugar; os 2 piores 2ºs pelo 7º lugar; os 2 melhores 3ºs pelo 9º lugar; os 2 piores 3ºs pelo 11º lugar; os 2 melhores 4ºs pelo 13º lugar; e os 2 piores 4ºs pelo 15º lugar;

Grupo a grupo

Grupo A

O Grupo A reserva um duelo de titãs: Nova Zelândia e Fiji! Os neozelandeses fazem campanha brilhante até o momento, com os veteranos Tim Mikkelson e Scott Curry liderando uma equipe que tem Regan Ware e Joe Webber despontando;

Fiji, por sua vez, vive momento terrível e precisa vencer urgentemente uma etapa para voltar a sorrir. Elenco não falta, liderado pelo brilhante Jerry Tuwai e pela máquina de offloads Botitu;

O Quênia corre por fora, já tendo aprontado nesta temporada, vencendo a África do Sul na etapa passada. E o desesperado lanterna Gales é, no papel, o mais fraco;

Grupo B



O Grupo B também promete demais, com a África do Sul, que desapontou na etapa passada, jogando por reabilitação. Os Boks lamentaram as perdas de Specman e Senatla para o Super Rugby e afundaram, mas ainda têm um elenco poderoso;

A França é a grande concorrente dos Boks às semifinais. Guiada pelo melhor jogador da atual temporada, Veredamu, a França é a sensação do momento e está sedenta por um título de etapa;

O “grupo da morte” ainda tem a Argentina, que também está muito forte e venceu Fiji na etapa passada, tendo plenas condições de competir em igualdade com sul-africanos e franceses;

Samoa fecha o grupo correndo por fora, mas trata-se de uma seleção capaz de pregar surpresas em qualquer concorrente;

Grupo C



Dona da casa, a Austrália vem fazendo boa campanha e é a favorita no Grupo C. Nomes como Turner e Hutchison trazem esperanças ao torcedor, que gostou das chave;

O principal concorrente da Austrália é o time dos Estados Unidos, que vem fazendo campanha apática até o momento, apesar de ter craques como Isles e Baker. O grupo favorece que os Eagles sonhem alto;

Escócia e o convidado Japão fecham a chave correndo por fora;

Grupo D



O Grupo D tem como ampla favorita a Inglaterra, do veterano Dan Norton, que segue voando no circuito. Os ingleses já alcançaram 2 vezes na temporada as semifinais, mostrando solidez;

Canadá e Irlanda correm por fora e sonham com realismo em surpreenderem os ingleses. A Irlanda, em especial, tem o artilheiro da temporada do circuito, Jordan Conroy;

A Espanha é a seleção mais fraca do grupo, mas o grupo favorece que os espanhóis sonhem com alguma vitória, que seria crucial na luta por permanência;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4a etapa Masculina – em Sydney, Austrália

Grupo A: Nova Zelândia, Quênia, Fiji e Gales

Grupo B: África do Sul, França, Argentina e Samoa

Grupo C: Austrália, Estados Unidos, Escócia e Japão

Grupo D: Inglaterra, Canadá, Irlanda e Espanha

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

21h57 – Estados Unidos x Escócia

22h19 – Austrália x Japão

22h41 – Argentina x África do Sul

23h03 – França x Samoa

23h25 – Canadá x Irlanda

23h47 – Inglaterra x Espanha

00h09 – Quênia x Fiji

00h31 – Nova Zelândia x Gales

03h24 – Estados Unidos x Japão

03h46 – Austrália x Escócia

04h08 – Argentina x Samoa

04h30 – França x África do Sul

05h05 – Canadá x Espanha

05h35 – Inglaterra x Irlanda

06h05 – Quênia x Gales

06h33 – Nova Zelândia x Fiji

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 02 de fevereiro



21h07 – Escócia x Japão

21h29 – Austrália x Estados Unidos

21h51 – África do Sul x Samoa

22h13 – França x Argentina

22h35 – Irlanda x Espanha

22h57 – Inglaterra x Canadá

23h19 – Fiji x Gales

23h41 – Nova Zelândia x Quênia

02h02 – Semifinal – 1º B x 1º C

02h42 – Semifinal – 1º A x 1º D

03h10 – Decisão de 15º lugar

03h32 – Decisão de 13º lugar

03h54 – Decisão de 11º lugar

04h16 – Decisão de 9º lugar

04h38 – Decisão de 7º lugar

05h00 – Decisão de 5º lugar

05h59 – Decisão de 3º lugar

06h56 – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 63 19 22 22 África do Sul 48 22 19 7 França 48 12 17 19 Inglaterra 39 17 7 15 Austrália 35 13 5 17 Argentina 35 11 13 11 Fiji 31 8 15 8 EUA 30 10 8 12 Canadá 26 7 6 13 Quênia 25 4 11 10 Irlanda 22 5 12 5 Samoa 21 15 4 2 Escócia 19 3 10 6 Espanha 13 6 3 4 Gales 4 2 1 1 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;