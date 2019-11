O ex-jogador dos Barbarians e treinador defensivo da Inglaterra na Copa do Mundo 2019, John Mitchell, será o comandante da tradicional equipe inglesa durante o jogo contra o Brasil, no dia 20 de novembro, às 19h30, no Estádio do Morumbi. Em razão de motivos pessoais, Eddie Jones, treinador da Inglaterra no Mundial, não poderá vir ao Brasil.

Mitchell esteve junto de Jones durante a Copa do Mundo 2019 e juntos alcançaram a final do torneio com a Inglaterra. O neozelandês defendeu os Barbarians em 1996, quando estreou pelo clube e conseguiu dois tries em três partidas. Como treinador, Mitchell traz uma excelente bagagem técnica. Em 2003, ele foi o comandante dos All Blacks na Copa do Mundo, por exemplo. Mitchell também já foi treinador dos Estados Unidos e do tradicional Sale Sharks, entre outras equipes.

“Estou ansioso em me juntar aos Barbarians e ver como as coisas vão funcionar como treinador desta equipe pela primeira vez. Tive a honra de jogar com esta camisa e será um grande privilégio me juntar ao time de treinadores. Não vejo a hora fazer uma grande exibição de rugby para os fãs. Será sensacional ser o treinador principal contra o Brasil. A equipe está muito animada e ansiosa em representar os Barbarians neste duelo inédito”, disse o treinador neozelandês.