A RFU (a federação inglesa) confirmou que o técnico Eddie Jones seguirá no comando da seleção da Inglaterra até 2023. O treinador renovou contrato com a seleção e seguirá com o projeto de devolver o título mundial aos ingleses.

RFU comenta sobre mudanças impactante no rugby

Após prever perdas na casa das 50 milhões de libras, a RFU vem deixando claro que espera que haja mudanças substanciais na economia do rugby. O CEO da entidade, Bill Sweeney, comentou à imprensa que acredita que veremos transformações profundas no rugby profissional nos próximos anos. O executivo comentou sobre as federações e o World Rugby estarem mais ativamente em contato, discutindo medidas colaborativas.

A RFU, no entanto, ainda não anunciou ajuda aos clubes da Premiership (a primeira divisão), priorizando até o momento ajudar financeiramente os clubes da segunda divisão e os amadores a superarem a crise do coronavírus. Os clubes da Premiership estão no momento cortando salários dos atletas em 25%.

Leeds sem rugby profissional

Enquanto isso, a RFU ainda confirmou quem foi rebaixado da 2ª divisão profissional para a 3ª divisão amadora do país, após o cancelamento do restante da temporada. A entidade confirmou o esperado: o rebaixamento do Yorkshire Carnegie (ex Leeds Tykes). O clube da cidade de Leeds militou por anos na Premiership, tendo jogado a divisão de elite pela última vez em 2011. Desde então, o clube trocou de identidade e se afundou.

O promovido da terceira divisão para a segunda divisão é o tradicional Richmond, de Londres, que retorna um ano após ser rebaixado.