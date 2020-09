Tempo de leitura: 2 minutos

Neste dia 17 de setembro, a Nova Zelândia celebrou a data de exato 1 ano para a abertura da Copa do Mundo de 2021. Será a primeira vez que a Nova Zelândia será sede da máxima competição de XV feminino do planeta e para comemorar a data o World Rugby (a federação internacional) anunciou que o monumental estádio de Eden Park, em Auckland, com 50 mil lugares, será o palco da partida de abertura da competição, podendo, com isso, bater recorde mundial de público para a categoria.

O Eden Park – palco das finais dos Mundiais masculinos de 1987 e 2011 – também receberá as semifinais no dia 09 de outubro e a grande final de 2021 no dia 16 de outubro.

Os estádios de Whangarei (cidade 150 km a norte de Auckland que recebeu jogos em 2011), com 18 mil lugares, e Waitakere (bairro de Auckland), com 4 mil lugares, completam a lista de estádios, sendo que todas as rodadas contarão com um estádio recebendo rodada tripla, isto é, três jogos em sequência. A Copa do Mundo de 2021 terá 12 participantes, divididos em 3 grupos com 4 times cada.

O calendário é o seguinte:

1ª rodada – 18 de setembro: 3 jogos no Eden Park, 3 jogos em Whangarei;

2ª rodada – 23 de setembro: 3 jogos em Waitakere, 3 jogos em Whangarei;

3ª rodada – 28 de setembro: 3 jogos em Waitakere, 3 jogos em Whangarei;

Quartas de final – 03 de outubro: 2 jogos em Waitakere, 2 jogos em Whangarei;

Semifinais – 09 de outubro: Eden Park;

Final e 3º lugar – 16 de outubro – Eden Park;

Das 12 seleções participantes, 9 já estão definidas, com 3 vagas ainda em disputa até o início do ano que vem.