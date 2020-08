Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 voltou! A liga que reúne franquias de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul teve o retorno dos jogos de sua temporada 2019-20 neste fim de semana. A competição foi remodelada para ter 2 rodadas de clássicos nacionais antes de passar às disputas das semifinais – mas ainda sem jogos entre os sul-africanos.

Com isso, a matemática para a definição das vagas nas semis esteve no centro das atenções. Edinburgh (Escócia) e Ulster (Irlanda) confirmaram neste fim de semana suas vagas e se enfrentarão numa das semifinais. O Leinster (Irlanda) já estava classificado e aguarda na outra semifinal Munster (Irlanda) ou Scarlets (Gales), que ainda brigam por vaga.

Por sua vez, 7 vagas na próxima Heineken Champions Cup europeia já foram definidas, estando classificados: Leinster, Munster, Ulster, Connacht (4 irlandeses), Edinburgh, Glasgow (2 escoceses) e Scarlets (1 galês). A Heineken Champions Cup 2020-21 poderá ser expandida de 20 para 24 times e, com isso, o PRO14 subiria de 7 para 8 vagas, classificando os 4 primeiros colocados de cada conferência, excluindo-se os sul-africanos da conta. Assim, Dragons (Gales) e Zebre (Itália) ainda brigam pela 8ª vaga.

Na Irlanda, Leinster segue invicto e Ulster celebra mesmo com derrota

O jogo mais aguardado na Irlanda para o retorno do PRO14 era, lógico, o superclássico do país entre Leinster e Munster, em Dublin. O Munster estreou os Springboks campeões mundias RG Snyman e Damian de Allende e, mesmo assim, não foi capaz de bater o Leinster, que segue impressionantemente invicto na temporada. Liderado por Jonny Sexton, o Leinster venceu por 27 x 25, em um jogaço que teve tries de Healy, Ringrose e Lowe para o Leinster, que segurou a reação do Munster no fim. Earls e Conway marcaram tries nos 15 minutos finais, mas a última conversão perdida negou ao Munster o empate. A derrota do Munster significa que o time do sul da Irlanda ainda precisará da última rodada para se garantir na semifinal.



O Ulster, por outro lado, já carimbou sua classificação, apesar de derrota. O time da Irlanda do Norte perdeu dérbi para o Connacht por 26 x 20, com Aungier, aos 78′, marcando o try da vitória dos verdes. O Connacht, no entanto, não tem mais chances de ir às semis, mas ao mesmo se garantiu na próxima Champions Cup europeia.





Edinburgh é campeão da 1872 Cup escocesa

Na Escócia, a taça anual entre Edinburgh e Glasgow e as chances dos dois times de irem às semis esteve em jogo em Murrayfield e o time da casa falou mais alto, eliminando o rival, carimbando sua classificação e ficando com o troféu. 30 x 15 no marcador, com dois tries do scrum-half Nic Groom e try decisivo de Charlie Shiel no fim garantindo a festa do Edinburgh.





Scarlets seguem vivos em Gales

Em Gales, os Scarlets venceram o Cardiff Blues e se mantiveram vivos na luta por vaga nas semis. 32 x 12 para o time de Llanelli, com o ponta Steff Evans brilhado com 2 tries, enquanto Kennedy, Lousi e McNicholl marcaram os demais tries



No outro dérbi galês, Ospreys e Dragons empataram em 20 x 20. O resultado deixou o Dragons com uma mão na 8ª vaga na Champions Cup europeia – caso seja confirmado o aumento das vagas do PRO14.





Zebre vence na volta da ação na Itália

Por fim, na Itália, Zebre e Benetton duelaram em jogo que ainda valia as chances de vaga na Champions Cup europeia para ambos. O Zebre triunfou por 17 x 13, tirou o rival da briga e ainda segue na perseguição ao Dragons pela 8ª vaga na competição europeia.





Rodada final: semis e Champions Cup em jogo

A última vaga nas semifinais do PRO14 e a (possível) última vaga da liga na Heineken Champions Cup estarão em jogo no próximo fim de semana com a rodada final da temporada regular. Esta é a matemática:

O Munster recebe o Connacht; O Munster precisa de vitória simples para ir às semis sem depender do jogo do Scarlets;

O Scarlets visita o Dragons; O Scarlets precisará vencer, de preferência com bônus, e torcer por derrota do Munster para ir às semis; O primeiro critério de desempate é número de vitórias e o Scarlets levaria vantagem sobre o Munster; O Dragons precisa de apenas 1 ponto bônus defensivo para se garantir na Champions Cup.

O Zebre recebe o Benetton; O Zebre precisa vencer com bônus o Benetton e torcer por derrota sem bônus do Dragons para ir à Champions Cup;



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Benetton 13 x 17 Zebre

Scarlets 32 x 12 Cardiff Blues

Glasgow 15 x 30 Edinburgh

Leinster 27 x 25 Munster

Ospreys 20 x 20 Dragons

Connacht 26 x 20 Ulster

Cheetahs x Kings – não pode ser disputado ainda

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 14 65 Ulster Irlanda Belfast 14 44 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 14 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 14 24 Zebre Itália Parma 14 20 Ospreys Gales Swansea 14 17 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 14 51 Munster Irlanda Limerick/Cork 14 46 Scarlets Gales Llanelli 14 42 Connacht Irlanda Galway 14 40 Benetton Treviso Itália Treviso 14 32 Cardiff Blues Gales Cardiff 14 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs e 2º colocados de cada conferência = classificação às Semifinais;

- 4 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;