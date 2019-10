A Itália já voltou para casa e o Top 12 (o Campeonato Italiano) teve seu pontapé inicial nesse fim de seman, com 12 times. O formato da competição é simples, com os 4 primeiros colocados indo às semifinais. Por sua parte, o PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, que conta com a elite do rugby italiano) teve um descanso nesse fim de semana.

Giorgio Vuerich nos conta como foi a largada do campeonato da Bota.

A primeira rodada do Peroni TOP12 não surpreende, com todas as previsões da véspera respeitadas na rodada inaugural do campeonato italiano número 90.

Os atuais campeões italianos do Calvisano começam com o pé direito diante da torcida local, impondo um 43×10 atropelando os calouros do Colorno.

O Rovigo, vice-campeão, vence por uma ampla margem no campo do recém-promovido Lyons Piacenza, passando por 45×14, enquanto o Petrarca Padova dobra 45×19 os toscanos do “I Medicei”

Bônus e vitória também para o Mogliano, que não deixa saída (38×16) à Lazio, enquanto o outro time romano Fiamme Oro ganhou o bônus ofensivo, mas deve suar para derrotar o San Donà que termina 26 x19 e tem um ponto de bônus pelos vênetos.

Já o Valorugby Emilia, do brasileiro Matteo Dell’Acqua (dos Tupis, mas que não jogou na abertura), bateu Viadana em dérbi do Pó por 34 x 17.

Top 12 – Campeonato Italiano

Mogliano 38×16 Lazio

Fiamme Oro 26×19 San Donà

Calvisano 43×10 Colorno

Valorugby Emilia 34×17 Viadana

Petrarca 45×19 I Medicei

Lyons Piacenza 14×45 Rovigo

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 1 5 Rovigo Rovigo 1 5 Petrarca Padova 1 5 Mogliano Mogliano Veneto 1 5 Valorugby Emilia Reggio Emilia 1 5 Fiamme Oro Roma 1 5 San Donà San Donà di Piave 1 1 Viadana Viadana 1 0 Lazio Roma 1 0 I Medicei Florença 1 0 Colorno Colorno 1 0 Lyons Piacenza 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento