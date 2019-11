A final da Copa do Mundo que vai rolar nesse sábado opõe dois gigantes do rugby mundial que já se encararam antes em uma decisão. Inglaterra e África do Sul protagonizaram a grande final de 2007, em Paris, na França, com os Springboks se sagrando campeões em uma batalha dura, sem tries, de 15 x 06 para os sul-africano.

Aquela vitória de 2007 marcou o segundo título sul-africano, o primeiro desde o famoso Mundial de 1995. O fullback Percy Montgomery chutou 4 penais para a África do Sul naquela oportunidade, com o jovem François Steyn, em seu primeiro Mundial, arrematando um último penal que selava a vitória dos Boks. O ídolo Jonny Wilkinson chutou outros 2 penais para a Inglaterra, que lamenta até hoje o try de Mark Cueto anulado pelo árbitro de vídeo – lance até hoje visto e revista pelo fã da Rosa.

Bicampeã do mundo, a África do Sul jamais perdeu uma final de Mundial, ao passo que a Inglaterra tem em seu currículo o título de 2003 e os vices de 1991 e de 2007. Então, antes da grande final, é hora de assistir aos melhores momentos de todas essas finais, que estão na memória dos torcedores do dois países.

E se você não ouviu ainda nossos dois programas do Mesa Oval sobre a História dos Mundiais de Rugby, a hora é agora:

1987-1991-1995-1999



2003-2007-2011-2015:



2007



2003



1995



1991



Ano Sede Final Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1987 Nova Zelândia e Austrália Nova Zelândia 29 x 9 França Nova Zelândia França Gales Austrália 1991 Cinco Nações Austrália 12 x 6 Inglaterra Austrália Inglaterra Nova Zelândia Escócia 1995 África do Sul África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia África do Sul Nova Zelândia França Inglaterra 1999 Cinco Nações Austrália 35 x 12 França Austrália França África do Sul Nova Zelândia 2003 Austrália Inglaterra 20 x 17 Austrália Inglaterra Austrália Nova Zelândia França 2007 França África do Sul 15 x 6 Inglaterra África do Sul Inglaterra Argentina França 2011 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 x 7 França Nova Zelândia França Austrália Gales 2015 Inglaterra Nova Zelândia 34 x 17 Austrália Nova Zelândia Austrália África do Sul Argentina 2019 Japão - - - Nova Zelândia Gales 2023 França - - - - - 2023 França - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5º a 8º lugares (Quartas de final) Nova Zelândia 3 1 2 1 1 Austrália 2 2 1 1 2 África do Sul 2 0 2 0 2 Inglaterra 1 2 0 1 3 França 0 3 1 2 2 Gales 0 0 1 1 3 Argentina 0 0 1 1 2 Escócia 0 0 0 1 6 Irlanda 0 0 0 0 6 Fiji 0 0 0 0 2 Samoa 0 0 0 0 2 Canadá 0 0 0 0 1

[1] Em 1991 e 1999 a Copa do Mundo foi compartilhada pelas "Cinco Nações" europeias: França, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. A final de 1991 foi na Inglaterra e a final de 1999 em Gales;



[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;



[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid