Tempo de leitura: 1 minuto

Ao longo das duas últimas semanas, a Federação Paulista de Rugby se reuniu com representantes de clubes de todas as divisões adultas do estado de São Paulo para entender a situação do COVID-19 em cada cidade e as condições de cada clube em retomar as atividades visando um retorno aos gramados.

Apesar de nem todas cidades possuírem um cenário grave, a limitação de infraestrutura de suporte aos clubes e o receio dos próprios atletas em se exporem à possibilidade de contaminação inviabilizaria a temporada de 2020 e, em consenso, a FPR e os clubes decidiram cancelar os campeonatos oficiais desse ano na categoria.

A decisão de realizar a temporada de Sevens será feita posteriormente, acompanhando os desdobramentos da pandemia no estado.

Na próxima semana, a FPR e as equipes de Rugby feminino se reunirão para decidir a realização ou não dos campeonatos de Sevens.