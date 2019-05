O ano é de Copa do Mundo de Rugby no Japão, com todos os olhos voltados para o país asiático entre 20 de setembro de 02 de novembro. E por conta do Mundial o calendário dos amistosos internacionais mudou. Neste ano, a maioria das seleções classificadas à Copa do Mundo não disputará amistosos em junho ou novembro, com é o praxe todo ano. Quem vai ao Mundial irá descansar em junho, voltar aos treinos em julho e fazer amistosos em agosto.

Porém, haverá ação em junho e novembro sim – e com o Brasil em campo. Os Tupis têm dois amistosos confirmados para junho, ambos contra duas das mais fortes seleções que não vão ao Mundial. No dia 15, o Brasil recebe a Espanha, ao passo que no dia 22 quem visita o Brasil é a Romênia. Os dois jogos ainda não tiveram locais confirmados, mas estarão entre os destaques do mês no mundo, ao lado da Copa das Nações, a ser realizada no mesmo período no Uruguai.

Depois, os olhares estarão sobre as grandes seleções, com duelos de arrepiar do Rugby Championship, no Hemisfério Sul, e de amistosos de aquecimento para o Mundial, em sua maioria no Hemisfério Norte. E Os grandes jogos são a oportunidade para se aprender a apostar: entre na Betboo e fique ligado nos grandes craques mundiais.

- Continua depois da publicidade -

The Rugby Championship

Em julho, a bola da vez são dois torneios tradicionais de seleções: The Rugby Championship e Copa das Nações do Pacífico, com nada menos que 10 seleções de Mundial em campo.

Neste ano, o Rugby Championship será reduzido, com All Blacks, Springboks, Wallabies e Pumas se enfrentando em turno único, com 3 rodadas para se decidir o campeão. É emoção intensa e imprevisível – ótimo para testar se você é pé quente na Betboo .

Já no Pacífico o Japão, país sede da Copa do Mundo, começará sua preparação com desafios Fiji, Tonga e Estados Unidos, tendo ainda Samoa e Canadá na luta pelo título.

Agosto é dos europeus

De férias entre junho e julho, os europeus voltarão aos treinos e entrarão em campo em agosto e início de setembro para os amistosos de preparação ao Mundial.

Campeão do Six Nations, Gales preparou uma sequência de alto nível, enfrentando a Inglaterra 2 vezes e a Irlanda também 2 vezes. Ingleses e irlandeses também medirão forças entre si, enquanto Escócia e França já prepararam dois duelos entre si, dando gosto de rivalidades europeias aos amistosos, perfeitas para se divertir na Betboo.

Franceses e escoceses ainda vão encarar italianos e georgianos, sendo que a Itália também terá a Inglaterra em seu caminho de preparação.

Destaques ainda para Nova Zelândia e Austrália fazendo raros amistosos contra Tonga e Samoa, respectivamente.

Calendário de seleções pré-Mundial

02/06 – Inglaterra x Barbarians, em Londres

04/06 – Uruguai x Rússia, em Montevidéu – Copa das Nações

04/06 – Argentina XV x Namíbia, em Montevidéu – Copa das Nações

08/06 – Brasil x Espanha, local a definir

08/06 – Chile x Romênia, local a definir

09/06 – Uruguai x Namíbia, em Montevidéu – Copa das Nações

09/06 – Argentina XV x Rússia, em Montevidéu – Copa das Nações

15/06 – Namíbia x Rússia, em Montevidéu – Copa das Nações

15/06 – Uruguai x Argentina XV, em Montevidéu – Copa das Nações

15/06 – Brasil x Romênia, local a definir

15/06 – Chile x Espanha, local a definir

Dia 22/06 – Uruguai x Espanha, em Montevidéu

Dia 22/06 – Argentina XV x Romênia, local a definir

Dia 20/07 – África do Sul x Austrália, em Joanesburgo – The Rugby Championship

Dia 20/07 -Argentina x Nova Zelândia, em Buenos Aires – The Rugby Championship

Dia 27/07 – Japão x Fiji, em Kamaishi – Copa das Nações do Pacífico

Dia 27/07 – Samoa x Tonga, em Apia – Copa das Nações do Pacífico

Dia 27/07 – Estados Unidos x Canadá, local a definir, nos EUA – Copa das Nações do Pacífico

Dia 27/07 – Austrália x Argentina, em Brisbane – The Rugby Championship

Dia 27/07 – Nova Zelândia x África do Sul, em Wellington – The Rugby Championship

Dia 03/08 – Japão x Tonga, em Osaka – Copa das Nações do Pacífico

Dia 03/08 – Samoa x Estados Unidos, em Suva (Fiji) – Copa das Nações do Pacífico

Dia 03/08 – Fiji x Canadá, em Suva – Copa das Nações do Pacífico

Dia 09/08 – Tonga x Canadá, em Lautoka (Fiji) – Copa das Nações do Pacífico

Dia 10/08 – Estados Unidos x Japão, em Suva (Fiji) – Copa das Nações do Pacífico

Dia 10/08 – Fiji x Samoa, em Suva – Copa das Nações do Pacífico

Dia 10/08 – Austrália x Nova Zelândia, em Perth – The Rugby Championship

Dia 10/08 – Argentina x África do Sul, em Salta – The Rugby Championship

Dia 10/08 – Irlanda x Itália, em Dublin

Dia 11/08 – Inglaterra x Gales, em Londres

Dia 17/08 – Nova Zelândia x Austrália, em Auckland – Bledisloe Cup

Dia 17/08 – África do Sul x Argentina, em Pretória

Dia 17/08 – Gales x Inglaterra, em Cardiff

Dia 17/08 – França x Escócia, local a definir

Dia 17/08 – Itália x Rússia, local a definir

Dia 24/08 – Inglaterra x Irlanda, em Londres

Dia 24/08 – Escócia x França, em Edimburgo

Dia 24/08 – Geórgia x Rússia, em Tbilisi

Dia 26/08 – Uruguai x Namíbia, em Montevidéu

Dia 30/08 – França x Itália, local a definir

Dia 31/08 – Gales x Irlanda, em Cardiff

Dia 31/08 – Geórgia x Escócia, em Tbilisi

Dia 31/08 – Uruguai x Namíbia, em Montevidéu

Dia 06/09 – Japão x África do Sul, em Kumagaya

Dia 06/09 – Inglaterra x Itália, em Newcastle

Dia 06/09 – Escócia x Geórgia, em Edimburgo

Dia 07/09 – Nova Zelândia x Tonga, em Hamilton

Dia 07/09 – Austrália x Samoa, em Sydney

Dia 07/09 – Irlanda x Gales, em Dublin

Dia 06 ou 07 – Uruguai x Brasil – a confirmar