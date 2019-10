ARTIGO COM VÍDEO – Não teremos final inédita na Copa do Mundo de 2019. Em, jogo pesado, sem maior brilho, mas com muita intensidade física em Yokohama, a África do Sul derrotou Gales por 19 x 16 e avançou à sua terceira final na história, reeditando a final de 2007 quando encarou (e derrotou) a Inglaterra.

A partida foi de poucos espaços e muitos chutes, com 943 metros em chutes para Gales, em 41 chutes, e 830 para a África do Sul, em 40 chutes. O primeiro tempo chegou a registrar quase 50 chutes (uma média de mais de 1 por minuto). Gales deteve mais posse de bola ao longo da partida, mas o estilo de jogo proposto pelo técnico Warren Gatland foi neutralizado pela África do Sul, competente na mesma proposta – e perfeita no dia no percentual de acertos de tackles, com 93% (142 com sucesso e apenas 10 perdidos). Ironicamente, apesar de mais posse de bola, Gales conquistou menos metros ao todo que os Springboks – 189 contra 283, ambos baixos, o que mostra como o jogo foi fechado, de puro atrito.

Handré Pollard abriu o marcador para a África do Sul com penal, aos 15′, respondido na mesma moeda por Dan Biggar aos 18′. Pollard logo chutou mais 2 certeiros para os Boks, aos 20′ e aos 35′, ao passo que Biggar fechou o primeiro tempo descontando para Gales, 9 x 6.

O abertura vermelho abriu o segundo tempo empatando a partida com novo penal, mas, ao 56′, finalmente saiu o primeiro try da partida – e foi sul-africano. Malcolm Marx entrou bem na partida ganhando metros, para Pollard, na fase seguinte, correr na negativa e colocar os Boks em boa posição. Faf De Klerk reciclou rápido a bola para o lado aberto e Damian De Allende foi fenomenal, rompendo os tackles galeses, deixando Biggar para trás para um try crucial.

Atrás no placar, Gales teve que propor mais o jogo e foi competente. Aos 64′, o scrum galês foi sólido no ataque e George North apareceu no centro para abrir rápido a bola até a ponta, encontrando Josh Adams, que voou para o try que o isolou na liderança da artilharia de tries do Mundial, com 6.

Porém, aos 75′, Gales cedeu o penal fatal. Pollard foi frio e guardou os 3 pontos da vitória chorada dos Springboks, que souberam segurar o placar nos minutos derradeiros. 19 x 16, fim de papo e fim de sonho galês. Gales segue sem jamais ter chegado a uma final de Mundial. África do Sul na decisão.

Gales 16 x 19 África do Sul, em Yokohama

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Assistentes: Wayne Barnes (Inglaterra) e Ben O’Keefe (Nova Zelândia) / TMO: Ben Skeen (Nova Zelândia)

Gales

Try: Adams

Conversão: Hafpenny (1)

Penais: Biggar (3)

15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Tom Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Aaron Shingler, 21 Tomos Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Owen Watkin;

África do Sul

Try: De Allende

Conversão: Pollard (1)

Penais: Pollard (4)

15 Willie Le Roux, 14 Sbu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 François Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 François Steyn;

