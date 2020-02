Apoiador do Rugby brasileiro, o Bullguer – rede de hamburgueria pioneira em smashburguer no Brasil – acaba de anunciar o patrocínio master do clube paulistano Engenharia Rugby Clube, que a partir de agora passa a se chamar Engenharia Bullguer Rugby, campeão do Campeonato Paulista B Rugby XV em 2019 e Pentacampeão Paulista Universitário, com mais de 140 títulos ao longo de 50 anos de história. Ontem (12), a rede e o clube apresentaram oficialmente a parceria e lançaram a nova coleção do time de alto rendimento e de base para a temporada de jogos de 2020. A Engenharia Rugby é o novo nome da Engenharia Mackenzie e a Bullguer entra para o nome oficial para a temporada 2020 com uma cota de patrocínio (assumindo o naming rights).

“Nos últimos anos, o Bullguer vem apoiando o rugby e, em 2019, realizamos o maior campeonato de rugby universitário do país ‘Bullguer 7’S Rugby Cup’. Foi um sucesso e estamos ainda mais animados em promover essa modalidade como patrocinador máster do Rugby Engenharia Bullguer”, comenta Ricardo Santini, sócio-fundador do Bullguer, acrescentando que a rede programa uma série de ativações para alavancar a imagem do esporte que tem crescido no cenário brasileiro.

Para Gabriel Bueno Lombello, Presidente do Engenharia Bullguer Rugby, o patrocínio demonstra um novo momento do clube. “Estamos muito felizes com a parceria com o Bullguer. Nosso uniforme ficou sensacional e vai trazer novos ares para nosso clube, que vai disputar torneios importantes ao longo deste ano, entre eles o Campeonato Paulista A de 2020, Super Sevens e a Taça Tupi”, comenta.

