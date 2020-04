O fundo de investimentos CVC ainda não fechou a aquisição de 14% (1/7) da Six Nations Ltd ainda. Por conta da crise do coronavírus, a CVC congelou seus planos de investir na competição europeia.

O movimento era visto com atenção pelo mundo do rugby, uma vez que a CVC, que controlou a Fórmula 1 de 2005 a 2017, já está investindo na Premiership inglesa e no PRO14. Sua entrada no Six Nations consumaria seu avanço sobre o rugby europeu e poderia significar novas pretensões com relação ao rugby mundial e seu calendário.

A maior questão imediata sobre sua entrada no Six Nations seria a possibilidade de que os jogos da competição saíssem da TV aberta britânica.

A fonte é o Financial Times.